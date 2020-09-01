لم ينته.. مكافحة العدوى بـ «الصحة»: من الممكن وجود ارتدادات لـ كورونا في مصر ..فيديو

الممكن أن يكون هناك موجة ارتدادية . أكد إيهاب عطية، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى بـ وزراة الصحة ، أن البعض يعتقد خطأً أن فيروس كورونا انتهى في مصر، نافيا صحة انتهاء الفيروس بل من





وأضاف "عطية"، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المواطنين عليهم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات مع العمل على التباعد الاجتماعي.





وتابع مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة أن مرضى كورونا عند دخولهم المستشفيات عليهم أن يأخذوا مسارا في العلاج بعيدا عن المرضى العاديين؛ مع الحرص على ارتداء الكمامات بشكل إجباري.





وأشار إلى أنه مازلنا فى الموجة الأولى للمرض، ومنظمة الصحة العالمية يوجد بها تضارب حول الموجة الثانية وأعراضها، وهل ستكون ثابتة أم متغيرة، مؤكدا أن مفهوم الموجة الثانية ضبابي.