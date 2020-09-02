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اقتصاد

الدينار الكويتى الأعلى سعرا .. أسعار صرف العملات العربية اليوم الأربعاء

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 05:00 ص
الدينار الكويتى اعلى
الدينار الكويتى اعلى العملات سعرا
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قسم الاقتصاد
ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاربعاء 2 سبتمبر 2020 وفقا لاخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.

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وصل سعر الدينار الكويتى 49.39 جنيه للشراء و 52.17جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.12جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه 4.28 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.87 جنيه للشراء 42.22 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 22 جنيه للشراء و22.47 جنيه للبيع.

وسجل الريال العمانى 40.15 جنيه للشراء و 41.35 جنيه للبيع .

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