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خلال اجتماع بين هيكل ومايا مرسي.. إنشاء منصة «شكوتِك» المشتركة لحصر شكاوى العنف ضد المرأة.. وزير الإعلام: تعزيز كبير لدور المرأة وتمكينها في عهد السيسي

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:31 م
الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي - رئيسة المجلس القومي للمرأة
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أمل مجدي
خلال الاجتماع:
= إنشاء منصة "شكوتِك" المشتركة لحصر شكاوى العنف ضد المرأة
= عقد ورش عمل مشتركة للعاملين بمجال الإعلام لمناقشة قضايا المرأة ودعم صورتها فى المجتمع
= عقد لقاءات مستمرة مع كتاب الأعمال الدرامية لفتح نقاش حول كيفية تغيير الصورة النمطية المقدمة عن المرأة


بحث أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مع الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم سُبل التعاون من أجل النهوض بالمرأة والأسرة المصرية ونشر الوعي بخصوص قضايا المرأة في المجتمع.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تعاون بين وزارة الدولة للإعلام والمجلس القومي للمرأة في عدة اتجاهات، تتضمن إنشاء منصة "شكوتِك" المشتركة لحصر شكاوى العنف ضد المرأة المصرية من خلال إرسال الشكاوى على البريد الالكتروني [email protected] أو على رقم الواتساب (55555875601) علمًا بأن الشكاوى سيتم بحثها والتعامل معها بشكل سري وبدون نشر البيانات المرسلة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي خلال اللقاء عن سعادتها بلقاء وزير الدولة للإعلام، مؤكدة أن وسائل الإعلام المختلفة تقوم بدور محوري وغاية في الأهمية لرفع الوعي المجتمعي بقضايا المرأة ومشاكلها والتوعية بأهمية دورها وحجم مشاركتها في المجتمع.   

وأكد أسامة هيكل على أهمية تسليط الضوء إعلاميا على دور المرأة في المجتمع ودعمها والتخلي عن الصور النمطية لها، خاصة بعد ما تحقق من تعزيز لدور المرأة المصرية وتمكينها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى الى أن المجلس القومي للمرأة، من خلال لجنة الإعلام به، كان قد أصدر الكود الأخلاقي الإعلامي لتناول قضايا المرأة في وسائل الإعلام المختلفة والدراما المصرية، مشيرة الى أن المجلس يضم  لجنة خاصة لرصد صورة المرأة في الدراما والبرامج والإعلانات، التي تعرض خلال شهر رمضان من كل عام ، وهي لجنة منبثقة من لجنة الإعلام ، وتستهدف الخروج بتقرير علمي متكامل يتضمن كيفية تناول الدراما لقضايا المرأة، وصورة المرأة فيها سواء سلبية أو إيجابية وملامح هذه الصورة، بالإضافة إلى طريقة العرض.

واتفق الطرفان على التعاون المشترك فى نشر الوعي بقضايا المرأة مع التأكيد على الحفاظ على القيم الأخلاقية للمجتمع المصري باعتبار المرأة حصن المجتمع وتمثل أحد الركائز الأساسية لتقدمه، بالإضافة إلى عقد لقاءات مستمرة مع كتاب الأعمال الدرامية لفتح نقاش حول كيفية تغيير الصورة  النمطية المقدمة عن المرأة في الأعمال الدرامية خلال الفترة القادمة، وتسليط الضوء على أهمية دورها ومشاركتها بإعتبارها عنصر رئيسي للنهوض بالوطن. 

وتم الإعلان عن عقد ورش عمل مشتركة للعاملين بمجال الإعلام لمناقشة قضايا المرأة ودعم صورتها فى المجتمع، وتنظيم زيارات للفائزين  والفائزات من مسابقة مبادرة "سفراء الإعلام الجديد"، التى أطلقتها وزارة الدولة للإعلام مؤخرًا، لمقر المجلس القومي للمرأة للتعرف على أهم القضايا التي تخص المرأة والمجتمع ودور مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" فى التأثير ودعم المرأة وتغيير صورتها النمطية.

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