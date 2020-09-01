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مدير أمن ملعب الإسماعيلية يحسم الجدل حول طرد حسني عبد ربه ..فيديو

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:52 م
حسنى عبد ربه
حسنى عبد ربه
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البهى عمرو
علق اللواء خالد فوزي، مدير أمن النادي الإسماعيلي، على طرد اللاعب حسني عبد ربه، لاعب الإسماعيلي السابق من النادي.

وأضاف "فوزي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن الجميع فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنذ 7 سنوات، يُطبق عليه القانون.

ولفت مدير أمن الإسماعيلي، إلى أن الكابتن حسنى عبدربه، من الشخصيات الطيبة، ولكن ما حدث هو مخالفة للقواعد المنظمة للنادي، والكابتن على علم بها.

وتحدث عن الواقعة، قائلا "حسنى أراد الدخول من باب مخصص لـ اللاعبين، وبعد وقف فرد الأمن أمامه دخل وتسبب فى مشكلة".

وأوضح أن إدارة نادى الإسماعيلى لم تخبر أحدًا بمنعه من دخول النادي، وأقسم بالله على الهواء، قائلًا "مفيش عندى تعليمات بمنع دخول حسنى عبد ربه النادي".
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