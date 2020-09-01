مجلس جامعة الفيوم يكرم نائب رئيس الجامعة وعددًا من عمداء الكليات

كرم مجلس جامعة الفيوم برئاسة الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، الدكتور محمد عيسى سيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، والدكتورة نبيلة محمد حسن، عميد كلية الحاسبات والمعلومات.





و الدكتور عدلي سعداوي طلبة، عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، وذلك لبلوغهم السن القانونية للمعاش وتكريمًا لمجهوداتهم وتفانيهم في خدمة جامعة الفيوم، متمنين لسيادتهم وافر الصحة والعافية.









كما تم تكريم الدكتورة منى عبد التواب الخشاب، عميد كلية الزراعة، وذلك لفوزها بعضوية مجلس الشيوخ، كأول عضو هيئة تدريس بالجامعة يفوز بهذا المقعد، متمنين لسيادتها مزيدا من التقدم والنجاح.





وأكد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم ، بأن كليات جامعة الفيوم فى تقدم مستمر وتفوق ، ويرجع ذلك لجهود عمداء وأساتذة الكليات والجهاز الإداري والعاملين بجامعة الفيوم .