AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مجلس جامعة الفيوم يكرم نائب رئيس الجامعة وعددًا من عمداء الكليات

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:05 م
مجلس جامعة الفيوم
مجلس جامعة الفيوم
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
كرم مجلس جامعة الفيوم برئاسة الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم،  الدكتور محمد عيسى سيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، والدكتورة نبيلة محمد حسن، عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

 و الدكتور عدلي سعداوي طلبة، عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، وذلك لبلوغهم السن القانونية للمعاش وتكريمًا لمجهوداتهم وتفانيهم في خدمة جامعة الفيوم، متمنين لسيادتهم وافر الصحة والعافية. 


كما تم تكريم  الدكتورة منى عبد التواب الخشاب، عميد كلية الزراعة، وذلك لفوزها بعضوية مجلس الشيوخ، كأول عضو هيئة تدريس بالجامعة يفوز بهذا المقعد، متمنين لسيادتها مزيدا من التقدم والنجاح.

وأكد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم  ، بأن كليات جامعة الفيوم فى تقدم مستمر وتفوق ، ويرجع ذلك لجهود عمداء وأساتذة الكليات والجهاز الإداري والعاملين بجامعة الفيوم .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة الفيوم يتفقد اليوم الأول لامتحانات الفرق النهائية

آثار الفيوم تعلن نتيجة الفصل الدراسي الثاني

جامعة الفيوم تبدأ امتحانات الدبلوم العامة بكلية التربية

جامعة الفيوم: امتحانات الدراسات العليا بمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل

مجلس إدارة البرامج الجديدة بجامعة الفيوم يجتمع لمناقشة أولويات العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

وزير الدفاع يتفقد إجراءات القبول بالكليات العسكرية

أشاهد الأفلام الإباحية وأمارس العادة السرية فهل أترك الصلاة ؟ .. أمين الفتوى يرد

بالفيديو | محتجون يبصقون على وزير الصحة الألماني

بنتك بتدعم المثليين .. الديهي ردا على تهديد فنانة بعد اتهام ابنتها بقضية فيرمونت

علي جمعة ينصح بهذه العبادة لفك الكرب وتوسيع الأرزاق

نشأت الديهي يفجر مفاجأة عن الفيرمونت: أخطر قضية أخلاقية منذ التسعينات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 أنواع صحية.. أقوى الفيتامينات للرجال

بيراميدز يجري "رابيد تيست" قبل مواجهة الزمالك .. صور

أسعار ميتسوبيشي 2020 في مصر