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تعليم

تعليم القليوبية تحظر مجموعات التقوية بالمدارس لحين صدور قرار

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:09 م
مدير مديرية التربية
مدير مديرية التربية والتعليم
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إبراهيم الهوارى
وزعت مديرية التربية والتعليم فى القليوبية منشورا على 11 إدارة تعليمية لنشره بمدارس المحافظة تضمن حظر تفعيل مجموعات التقوية بالمدارس لحين صدور قرار من وزير التربية والتعليم.
وأكدت مديرية التربية والتعليم في منشورها أن من يخالف تلك التعليمات يُعرض نفسه للمساءلة القانونية وسيتم إحالته للتحقيق الفورى، في ظل إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وكان اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية قد وافق على فتح فصول الخدمات بالتعليم الثانوي وذلك لتوفير فرص تعليم للطلاب الحاصلين على الإعدادية بمدارس المرحلة الثانوية.
قال المحافظ انه يتم اختيار المدارس التي تفتح فيها فصول الخدمات بمعرفة مدير عام الإدارية بحيث لا يقل عدد الطلاب بهذه الفصول عن 30 طالب ولا يزيد عن 40 طالب، ويتم تطبيق نسب الحضور والغياب المقرة بالمدارس الرسمية على طلاب فصول الخدمات طبقا للقرار الوزارى رقم 357 فى 19 /9/ 2018. 
فى سياق متصل قرر المحافظ مد فترة التحويلات الداخلية والخارجية تيسيرا على أولياء الامور ولصالح العملية التعليمية ليكون حتى أول نوفمبر وذلك تيسيرا على أولياء الامور ولصالح العملية التعليمية.
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