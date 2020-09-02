تخطت 1.5 مليار جنيه .. أسباب تحول كيما للخسارة خلال العام المالي الماضي

تحولت أظهرت الشركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، التابعة للقابضة الكيماوية احدى شركات قطاع الاعمال العام خلال العام المالي 2019-2020، من الربح الى الخسارة .
أقرا ايضا ..بقيمة 1.5 مليار جنيه.. كيما تتحول إلى الخسارة خلال العام المالي 2019/2020
وبلغت خسائر الشركة 1.539 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 32.33 مليون جنيه في العام المالي السابق له.
اوضحت الشركة ان اسباب الخسارة ترجع الى أن قائمة الدخل فى 30 يونيو 2020 تصمنت الاتى :
1-انخفاض المبيعات بقيمة 20 مليون جنيه
2-زيادة تكاليف ايراد النشاط بقيمة 133 مليون جنيه
3-زيادة المصروفات الادارية بقيمة 43 مليون جنيه
4-انخفاض الفوائد الدائنة بقيمة 46 مليون جنيه
5-زيادة الفوائد المدينة بقيمة 111 مليون جنيه
6-انخفاض ارباح فروق العملة بقيمة 122 مليون جنيه
7-زيادة الضريبة المؤجلة بقيمة 1.194 مليار جنيه
أقرا ايضا ..بقيمة 1.5 مليار جنيه.. كيما تتحول إلى الخسارة خلال العام المالي 2019/2020
وبلغت خسائر الشركة 1.539 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 32.33 مليون جنيه في العام المالي السابق له.
اوضحت الشركة ان اسباب الخسارة ترجع الى أن قائمة الدخل فى 30 يونيو 2020 تصمنت الاتى :
1-انخفاض المبيعات بقيمة 20 مليون جنيه
2-زيادة تكاليف ايراد النشاط بقيمة 133 مليون جنيه
3-زيادة المصروفات الادارية بقيمة 43 مليون جنيه
4-انخفاض الفوائد الدائنة بقيمة 46 مليون جنيه
5-زيادة الفوائد المدينة بقيمة 111 مليون جنيه
6-انخفاض ارباح فروق العملة بقيمة 122 مليون جنيه
7-زيادة الضريبة المؤجلة بقيمة 1.194 مليار جنيه