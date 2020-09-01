تحذير عاجل من الشركة المنتجة لعلاج كورونا بشأن ريمديسيفير

شدد الدكتور أمجد طلعت مدير عام بشركة الأدوية المنتجة لـ علاج كورونا، على ضرورة توعية المواطنين للوقاية من الإصابة بـ كورونا.
وأضاف طلعت، في حوار عبر سكايب، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر ضمن 3 دول في العالم في انتاج ريميد سفير، مضيفا أن نسبة الشفاء في مصر بشأن فيروس كورونا مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
وتابع أن البروتوكول المصري لعلاج كورونا من أفضل البروتوكولات العلاجية في العالم، لافتا إلى أن ريمديسيفير تم وصوله إلى هيئة الشراء الموحد، وأصبح متوفرا في التمويل الطبي بوزارة الصحة المصرية.
وأكد أن المريض يأخذ من 6 جرعات ولا يوجد أي استخدام له خارج المستشفى، محذرا من شراء ريمديسيفير من خارج المستشفى.