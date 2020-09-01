تحذير عاجل من الشركة المنتجة لعلاج كورونا بشأن ريمديسيفير

تم وصوله إلى هيئة الشراء الموحد، وأصبح متوفرا في التمويل الطبي بوزارة الصحة المصرية.

وتابع أن البروتوكول المصري لعلاج كورونا من أفضل البروتوكولات العلاجية في العالم، لافتا إلى أن