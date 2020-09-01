فؤاد السنيورة: لبنان الآن على الطريق الصحيح بعد تسمية الحكومة الجديدة

قال فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق، إن لبنان الآن على الطريق الصحيح بعد تسمية الحكومة الجديدة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أنه يأمل أن ينجح رئيس الحكومة الجديدة مصطفى أديب فى تحقيق الوفاق بين طوائف الشعب اللبناني





وأوضح أن لبنان أصبح فى عزلة وعلينا السعي لتحقيق توافق سياسي بين الطرائف اللبناني للحفاظ على البلاد، وأشار إلى أنه يجب أن نحذو حذو مافعلته مصر بتسمية مجلس شيوخ جديد حتى يكتمل النصاب السياسي اللبناني.





ولفت إلى أن الرئيس الفرنسي جاء لبنان للمرة الثانية، وقدم المساعدات لـ لبنان، مؤكدا أن الزيارة لها أثر جيد لتهدئة الأوضاع فى الشارع اللبناني.



