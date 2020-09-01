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أستاذ تربوي: مصر نجحت في تطبيق "التعليم عن بعد"

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:37 م
وزير التعليم
وزير التعليم
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور هشام الشعراوي، أستاذ الإرشاد التربوي والتعليم النفسي بجامعة عين شمس، إنه يرى أن مصر ليست مهيئة لعودة الدراسة مرة أخرى حاليًا في ظل فيروس كورونا.

وتابع "الشعرواي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "TeN": "وصلنا لنتيجة هايلة جدًا في مجتمعنا، ووصلنا لنتائج ناجحة في التعليم عبر الإنترنت في فترة قصيرة، ولكن ما زال ينقصنا بعض الأدوات".

وأضاف أن هناك عدة أسئلة في هذا المجال، وعلى رأسها: "هل الدولة جاهزة لوصول خدمة التعليم عبر الإنترنت لطلاب الصعيد والأماكن النائية".

وأشار إلى أن التعليم الهجين له مزايا التعليم عبر الإنترنت، ويكون هناك حد أدنى للتواصل مع المعلمين، متابعًا :"ألمالنيا وبلجيكا والدنمارك تقوم بتطبيق التعليم الهجين، ومصر ليست أقل من هذه الدول".
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