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حوادث

السيرة الذاتية للوزير حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:41 م
اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب حسن عبد الشافي
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أ ش أ
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية السيرة الذاتية للوزير حسن عبد الشافي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد في ضوء القرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتولي اللواء أركان حرب حسن عبد الشافي منصب رئيس الهيئة.

والتحق الوزير حسن عبد الشافي أحمد عبد الغني، (متزوج ومن مواليد عام 1963) ، بالكلية الفنية العسكرية، الدفعة رقم (23) وتخرج في شهر يوليو من عام 1986 للخدمة بسلاح المهندسين العسكريين، حيث تدرج في جميع الرتب والوظائف القيادية بوحدات إدارة المهندسين العسكريين والهيئة الهندسية للقوات المسلحة حتى حصل على رتبة اللواء أركان حرب مهندس.

ومن أبرز الوظائف التي تولاها أثناء مسيرة خدمته العسكرية بالقوات المسلحة، وظيفة رئيس الشعبة الهندسية للجيش الثالث الميداني، ورئيس أركان إدارة المهندسين العسكريين، ثم مدير إدارة المهندسين العسكريين، حتى شغل وظيفة رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اعتبارًا من 11 مارس 2019، وشارك في جميع الإنجازات الهندسية، ووضع أُسس ومعايير العمل في عمليات إزالة الألغام والأجسام المُتفجرة طبقًا لمعايير الأمم المتحدة ESOP.

وعن التأهيل العلمي والدراسات المدنية للوزير، فقد حصُل على بكالوريوس الهندسة الإنشائية من الكلية الفنية العسكرية بتقدير امتياز، وبكالوريوس العلوم العسكرية، واستشاري الهندسة الإنشائية في تصميم هندسة الطرق.

كما تأهل الوزير عسكريًا بالحصول على دورات تخصصية وعلمية كان من أبرزها (الأزمات والتفاوض، أركان حرب عام "بكلية القادة والأركان"، الإعداد المُبكر للقادة "أمن قومي بكلية الدفاع الوطني"، ضبط التسليح "بأكاديمية ناصر العسكرية"، زمالة كلية الحرب العليا" من أكاديمية ناصر العسكرية العُليا"، وكبار القادة) والعديد من الدورات الأخرى في المجالات التدريبية والأمنية،

بالإضافة إلى البعثات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية للحصول على دورات كل من (المهندسين العسكريين الأساسية من 9/ 5/ 1992 وحتى 3/ 10/ 1992، المهندسين العسكريين المُتقدمة من 27/ 12/ 1995 وحتى 13/ 10/ 1996، إزالة القنابل والصواريخ والمُتفجرات من 27/ 2/ 2002 وحتى 4/ 10/ 2002).
وقد حصُل الوزير أثناء الخدمة بالقوات المسلحة على أنواط كل من (الواجب العسكري من الطبقة الأولى عام 2012، والخدمة الممتازة عام 2016)، وحصُل أيضا على ميداليات (الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة عام 2007، 25 يناير 2011، 30 يونيو 2013، واليوبيل الفضي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
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