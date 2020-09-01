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رياضة

محمد عادل يجتمع مع لاعبي المقاولون قبل مواجهة المصري فى الدوري

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:36 م
محمد عادل ولاعبي
محمد عادل ولاعبي المقاولون
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عمرو ابوبكر
عقد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة ، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب اجتماعا مع اللاعبين على هامش المران الجماعي  الذي اقيم اليوم على ملعب النادي بالجبل الاخضر استعدادا لمباراة المصري. 

وحرص عادل  على تحفيز اللاعبين لتخطي المصري وحصد نقاط المباراة  للحفاظ علي المنافسة علي مركز متقدم بالمربع الذهبي لضمان التأهل لإحدى بطولتي افريقيا للموسم المقبل.

وطالب المشرف علي الكرة خلال لقائه باللاعبين، نسيان نتيجة الجونة في الجولة الماضية والتفكير في لقاء المصري ونقاط المباراة


 وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب أجري اليوم المسحة الطبية "الكاشف السريع" تحت إشراف اللجنة الطبية باتحاد الكرة قبل مواجهة الفريق البورسعيدي بالجولة ال 24 المقرر لها الخميس باستاد برج العرب في الاسكندرية.
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