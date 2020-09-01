تفشي الوباء.. مخاطر التسرع في طرح لقاح كورونا قبل التأكد من فاعليته

كشف بحث جديدة أجري مؤخرا من قبل باحثين بارزين في جامعة اكسفورد، ان هناك العديد من التحذيرات من التعجل في طرح لقاح فيروس كورونا التاجي، حيث أوضحوا أن هذه الخطوة إذا تمت على استعجال وتم طرح لقاح غير فعال، قد يؤدي ذلك لكارثة أكبر، بالإضافة إلى أنه يتسبب في تفاقم تفشي الفيروس .
وقال البروفيسور ريتشارد بيتو من جامعة أكسفورد ومستشار منظمة الصحة العالمية، إن اللقاح الأول لفيروس كورونا المستجد سوف يتم شرائه واستخدامه في جميع أنحاء العالم حتى لو كانت فاعليته منخفضة، وفقا لما نشر بصحيفة الجارديان البريطانية.
وأضاف بيتو، إلى ان لقاح فيروس كورونا المستجد إذا تم طرحة يوف يحمي أقلية صغيرة فقط من الأشخاص،ـ بالإضافة إلى انه يعتبر المعيار الذي سيتم من خلاله قياس اللقاحات اللاحقة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الموافقة على لقاحات رديئة، لأنهم لن يضطروا إلى إظهار أفضل ما لديهم، ولكن فقط لما يساوي فاعلية اللقاح المطروح.
وأفاد بيتو، انه يعتقد أن هناك اندفاعا كبيرا، اندفاعا قويا ورأس ماليا كبيرا إلى حد ما، وسباق بين الدول في مختلف بقاء أنحاء العالم لتسجيل أول لقاح فيروس كورونا، وهذا سيجعل من الصعب تقييم اللقاحات الأخرى فيما بعد.
واستكمل بيتو، ان المصابين والأشخاص الذين لم يصيبوا بعد هم بحاجة إلى لقاح فعال في اقرب وقت، بالإضافة إلى أننا في حاجة إلى فعالية هذا اللقاح في الوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنع تفشيه.
واستكمل بيتو، ان المصابين والأشخاص الذين لم يصيبوا بعد هم بحاجة إلى لقاح فعال في اقرب وقت، بالإضافة إلى أننا في حاجة إلى فعالية هذا اللقاح في الوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنع تفشيه.
وأفاد بحث مسبق تم نشره في مجلة لانسيت الطبية، لأن طرح لقاح ردئ لفيروس كورونا المستجد يمكن ان يكون أخطر من عدم وجود لقاح على الإطلاق؛ حيث ان الأشخاص الذين سيحصلون عليه سوف يعتقدون أنهم محصنون ضد الوباء، وبذلك سيتوقفون عن الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.
ودعا الباحثون من جميع أنحاء العالم منظمة الصحة العالمية، بعدم قبول أي لقاح تقل فاعليته عن 30 إلى 50%، وذلك لضمان وقاية الأشخاص الذين سوف يحصلون عليه من فيروس كورونا المستجد.