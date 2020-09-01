AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تفشي الوباء.. مخاطر التسرع في طرح لقاح كورونا قبل التأكد من فاعليته

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:51 م
صدى البلد
Advertisements
آية التيجي
كشف بحث جديدة أجري مؤخرا من قبل باحثين بارزين في جامعة اكسفورد، ان هناك العديد من التحذيرات من التعجل في طرح لقاح فيروس كورونا التاجي، حيث أوضحوا أن هذه الخطوة إذا تمت على استعجال وتم طرح لقاح غير فعال، قد يؤدي ذلك لكارثة أكبر، بالإضافة إلى أنه يتسبب في تفاقم تفشي الفيروس . 

وقال البروفيسور ريتشارد بيتو من جامعة أكسفورد ومستشار منظمة الصحة العالمية، إن اللقاح الأول لفيروس كورونا المستجد سوف يتم شرائه  واستخدامه في جميع أنحاء العالم حتى لو كانت فاعليته منخفضة، وفقا لما نشر بصحيفة الجارديان البريطانية.


وأضاف بيتو، إلى ان لقاح فيروس كورونا المستجد إذا تم طرحة يوف يحمي أقلية صغيرة فقط من الأشخاص،ـ بالإضافة إلى انه يعتبر المعيار الذي سيتم من خلاله قياس اللقاحات اللاحقة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الموافقة على لقاحات رديئة، لأنهم لن يضطروا إلى إظهار أفضل ما لديهم، ولكن فقط لما يساوي فاعلية اللقاح المطروح.

وأفاد بيتو، انه يعتقد أن هناك اندفاعا كبيرا، اندفاعا قويا ورأس ماليا كبيرا إلى حد ما، وسباق بين الدول في مختلف بقاء أنحاء العالم لتسجيل أول لقاح فيروس كورونا، وهذا سيجعل من الصعب تقييم اللقاحات الأخرى فيما بعد.

واستكمل بيتو، ان المصابين والأشخاص الذين لم يصيبوا بعد هم بحاجة إلى لقاح فعال في اقرب وقت، بالإضافة إلى أننا في حاجة إلى فعالية هذا اللقاح في الوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنع تفشيه.

وأفاد بحث مسبق تم نشره في مجلة لانسيت الطبية، لأن طرح لقاح ردئ لفيروس كورونا المستجد يمكن ان يكون أخطر من عدم وجود لقاح على الإطلاق؛ حيث ان الأشخاص الذين سيحصلون عليه سوف يعتقدون أنهم محصنون ضد الوباء، وبذلك سيتوقفون عن الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

ودعا الباحثون من جميع أنحاء العالم منظمة الصحة العالمية، بعدم قبول أي لقاح تقل فاعليته عن 30 إلى 50%، وذلك لضمان وقاية الأشخاص الذين سوف يحصلون عليه من فيروس كورونا المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قاهر كورونا.. معلومات جديدة لاتعرفها عن لقاح استرازينيكا

أمل جديد.. لقاح مودرنا الأمريكية لعلاج كورونا يحفز مناعة كبار السن

هل يتنبأ العالم بالوباء التالي بعد كورونا ؟ فورين أفيرز: العالم بحاجة إلى نظام إنذار مبكر للأمراض المعدية .. وسباق محموم لإنتاج لقاحات فعالة تقضي على الفيروس

عقار جديد بنتائج واعدة لمواجهة كورونا .. والسر في الحمض النووي

لقاح كورونا في طور الإنجاز والنتائج مبشرة.. فيديو

أكسفورد: لقاح كورونا أظهر مستويات سلامة مقبولة ورد فعل مناعي

ترشيحاتنا

بالفيديو | محتجون يبصقون على وزير الصحة الألماني

تأكيدا على دعوة مصر.. وزير خارجية إيطاليا: سرت والجفرة خط أحمر

هتك عرض 3 فتيات وتحرش .. النائب العام: إحالة المتهم أحمد بسام زكي إلى الجنايات

نشأت الديهي يفجر مفاجأة عن الفيرمونت: أخطر قضية أخلاقية منذ التسعينات

"كان حلمي دخول كلية طب".. طالب يناشد الجامعات الخاصة بمنحة تعليمية .. فيديو

شائعة أم حقيقة.. أحمد فلوكس يعود لزوجته الأولى وأم ابنه الوحيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة قتل كورونا بالقرنفل

بتعانى من اسمرار الهالات والدقن.. حيلة ذهبية لإخفاء كل العيوب

دراسة.. تعرف على علاقة لقاح الأنفلونزا وإصابة الأطفال بالتوحد أثناء الحمل