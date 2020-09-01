تفشي الوباء.. مخاطر التسرع في طرح لقاح كورونا قبل التأكد من فاعليته

وأفاد

بحث مسبق تم نشره في مجلة لانسيت الطبية

، لأن طرح لقاح ردئ لفيروس كورونا المستجد يمكن ان يكون أخطر من عدم وجود لقاح على الإطلاق؛ حيث ان

الأشخاص الذين سيحصلون عليه

سوف يعتقدون

أنهم محصنون ضد الوباء، وبذلك سيتوقفون عن الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.