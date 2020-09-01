خالد عبد الغفار: الجامعات الأهلية هدفها إتاحة التعليم بكل محافظات مصر

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الحكومة لمتابعة تنفيذ 10 جامعات أهلية جديدة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن الجامعات الأهلية هدفها إتاحة التعليم الجامعى بكل محافظات مصر أن جامعة القاهرة فى البداية كان جامعة أهلية، منذ انشائها فى 1908.

ولفت إلى أن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح و يعاد ضخ الأرباح مرة أخري على هيئة مصاريف لتحسين جودة التعليم بها.





وكشف أن الدولة المصرية عازمة على إنشاء جامعات أهلية غير هادفة للربح فى مختلف محافظات الجمهورية، وخريجى الجامعات الأهلية سوف يكونوا مؤهلين للعمل فى مختلف دول العالم.



