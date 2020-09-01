الشركة المنتجة لـ ريمديسفير تفجر مفاجأة عن نسب الشفاء من كورونا في مصر

فجر الدكتور أمجد طلعت مدير عام بشركة الأدوية المنتجة لعلاج كورونا، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بـ كورونا المستجد.





وقال "طلعت"، في حوار عبر "سكايب" مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، إن فيروس كورونا ليس جديدا وتم التعامل معه من قبل، ولكن بصورة مختلفة.





وشدد الدكتور أمجد طلعت، مدير عام بشركة الادوية المنتجة لعلاج كورونا، على ضرورة توعية المواطنين لاتباع إجراءات الوقاية من الإصابة بكورونا.





وأضاف أن مصر ضمن 3 دول في العالم في إنتاج ريميدسفير، موضحا أن نسبة الشفاء في مصر من فيروس كورونا مثل الولايات المتحدة الأمريكية.





وتابع أن البروتوكول المصري لعلاج كورونا من أفضل البروتوكولات العلاجية في العالم، لافتا إلي أن ريميدسفير تم وصوله إلى هيئة الشراء الموحد وأصبح متوفرا في التمويل الطبي لوزارة الصحة.





وأكد أن المريض يأخذ 6 جرعات ولا يوجد أي استخدام له خارج المستشفى، مشيرا إلى أنه حذر من شراء ريميدسفير بدون إشراف المستشفى.





وأكمل أن المستشفيات الخاصة والحكومية متوفر بها ريميدسفير، وتم علاج ألف مريض من كورونا بـ ريميدسفير.