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توك شو

يعمل في صناعة الكليم وابنه مريض بالقلب.. مواطن: ماعيش فلوس عشان أعالج ابني

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:10 م
صدى البلد
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هاني حسين
عرض الإعلامي رامي رضوان  في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، تقرير عن عامل يصنع الكليم يدعي حمدي المنيسي يعمل ليل نهار من أجل إجراء عملية قلب لأبنه .

وقال حمدي المنيسي:"  نظري ضعيف منذ الصغر  وابني محمد  مريض بالقلب و معيش فلوس اعمله العملية او اوفر العلاج له ".

وأضاف حمدي المنيسي:"  بشتغل كل يوم في صناعة الكليم من أجل تجميع الأموال لإجراء عملية لابني محمد ".

وتابع حمدي المنيسي:"  نفسي ابني يتعالج عند الدكتور مجدي يعقوب عشان يعرف يعيش زي باقي الاطفال".

ومن جانبه علق الإعلامي رامي رضوان على الفيديو، قائلا:" انا واثق انه هناك من يستطيع مساعدة عم حمدي لإجراء العملية لابنه في اقرب وقت ممكن ".

وتابع رامي رضوان:"  سوف نتواصل مع زارة التضامن الاجتماعي لتوفير مصدر رزق دائم لـ عم حمدي ".
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