يعمل في صناعة الكليم وابنه مريض بالقلب.. مواطن: ماعيش فلوس عشان أعالج ابني

عرض الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، تقرير عن عامل يصنع الكليم يدعي حمدي المنيسي يعمل ليل نهار من أجل إجراء عملية قلب لأبنه .





وقال حمدي المنيسي:" نظري ضعيف منذ الصغر وابني محمد مريض بالقلب و معيش فلوس اعمله العملية او اوفر العلاج له ".





وأضاف حمدي المنيسي:" بشتغل كل يوم في صناعة الكليم من أجل تجميع الأموال لإجراء عملية لابني محمد ".





وتابع حمدي المنيسي:" نفسي ابني يتعالج عند الدكتور مجدي يعقوب عشان يعرف يعيش زي باقي الاطفال".





ومن جانبه علق الإعلامي رامي رضوان على الفيديو، قائلا:" انا واثق انه هناك من يستطيع مساعدة عم حمدي لإجراء العملية لابنه في اقرب وقت ممكن ".



