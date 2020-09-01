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المؤتمر الدولي الافتراضي بصيدلة الأزهر.. مستشار الرئيس: جامعة الأزهر بذلت دورا كبيرا في مواجهة كورونا.. والمحرصاوي: خصصنا مستشفياتنا للعلاج بالمجان.. صور

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:57 م
المؤتمر الافتراضي
المؤتمر الافتراضي بجامعة الأزهر
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محمد شحتة
رئيس جامعة الأزهر يفتتح المؤتمر الدولي الافتراضي لمواجهة كورونا
المحرصاوي: الجامعة خصصت مستشفياتها لعلاج مصابي كورونا بالمجان
مستشار الرئيس: جامعة الازهر بذلت دورا كبيرا في مواجهة كورونا
اتحاد الجامعات الأفريقية: وباء كورونا فرصة للابتكار وتغيير السياسات

افتتح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، المؤتمر الدولي الافتراضي الأول للعلوم الصيدلية والطبية لمواجهة جائحة كوفيد - 19، الذي تعقده كلية الصيدلة بنات بجامعة الأزهر بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية تحت شعار: (دعم أبطال مقدمي الخدمة الطبية)  في المدة من ١ إلى ٣ من سبتمبر ٢٠٢٠م. 

وأكد أن الجامعة خصصت مستشفياتها لعلاج المصابين بفيروس كورونا بالمجان، وشاركت في استقبال القادمين من الخارج للعزل بالمدن الجامعية، وتواصلت جهودها بعقد اللقاءات العلمية والدورات التدريبية للأساتذة والطلاب، وتأتي هذه المؤتمرات؛ لاستكمال نشاط الجامعة في مواجهة انتشار فيروس كورونا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة.

وأوضح الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن جامعة الأزهر أدت دورًا مهمًّا في مواجهة فيروس كورونا؛ وقد بدأت بالتوعية المبكرة عن هذا الوباء؛ حيث شَرُفت بالمشاركة في إحدى الندوات للتعريف به قبل انتشاره في مصر.

وأشارت الدكتورة أماني الشريف، عميدة كلية الصيدلة ورئيسة المؤتمر،  إلى أن المؤتمر  يقام بمشاركة فعالة من الجهات البحثية والدولية والأكاديمية، منها: منظمة الصحة العالمية، والمعهد الدولي للأمراض المعدية بتكساس، والاتحاد الأفريقي، واتحاد الجامعات الأفريقية، وبنك المعرفة المصري، ومعهد الفيروسات الطبي بجامعة ألم بألمانيا، ومركز النانوتكنولوجي بجامعة زويل، والجامعة الإلكترونية بغانا، وجامعة كولورادو، ودار نشر مالتي أدفانسد بكندا، وأكاديمية البحث العلمي وجهاز شئون البيئة، وعديد من الجهات الدولية والمحلية المهتمة. 
 
قال البروفيسور ايتيان ايهيلي، رئيس اتحاد الجامعات الأفريقية ، إن الاتحاد قدم كل ما يمكن لمساعدة الجامعات الأعضاء في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد .

ونادى ايهيلي، في كلمته بالمؤتمر الدولي عن وباء كورونا المستجد تحت عنوان: المؤتمر الدولي الافتراضي الأول للعلوم الصيدلية والطبية لمواجهة جائحة كوفيد - 19 ، بالصمود في مواجهة هذا الوباء، منوها بأنه فرصة أمام الجامعات الأفريقية للابتكار وإحداث تحول حقيقي في بعض سياسات بعض الجامعات.

وتدور محاوره حول تطور أنظمة الرعاية الصحية والتطبيقات التكنولوجية في المجال الصحي والتعليمي، وكذلك عرض التداعيات الصناعية والتأثيرات البيئية لجائحة كوفيد-19؛ دعمًا لأبطال الرعاية الصحية؛ نظرًا لما يقدمونه من عمل وتضحيات ملموسة على مستوى العالم منذ بداية الجائحة وحتى الآن.

ويهدف المؤتمر لتعزيز التواصل والتعاون بين كل الأطراف المعنية من مختلف المجالات، والتي تأثرت بجائحة كوفيد 19على مختلف المستويات؛ حيث طُرِحت  الرؤى وَعُرِضَت الممارسات الناجحة من مختلف دول العالم، ونُوقِشَت التحديات  بمشاركة نخبة من العلماء والشخصيات العامة والباحثين الدوليين.

يذكر أنه شارك في افتتاح المؤتمر الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة الأسبق، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على المستشفيات، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور إيتيان إهيلي، أمين عام اتحاد الجامعات الأفريقية، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق، والدكتورة راجية طه، نائب رئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد.
المؤتمر الدولي الافتراضي بصيدلة الأزهر.. مستشار الرئيس: جامعة الأزهر بذلت دورا كبيرا في مواجهة كورونا.. والمحرصاوي: خصصنا مستشفياتنا للعلاج بالمجان.. صور
المؤتمر الدولي الافتراضي بصيدلة الأزهر.. مستشار الرئيس: جامعة الأزهر بذلت دورا كبيرا في مواجهة كورونا.. والمحرصاوي: خصصنا مستشفياتنا للعلاج بالمجان.. صور
المؤتمر الدولي الافتراضي بصيدلة الأزهر.. مستشار الرئيس: جامعة الأزهر بذلت دورا كبيرا في مواجهة كورونا.. والمحرصاوي: خصصنا مستشفياتنا للعلاج بالمجان.. صور
المؤتمر الدولي الافتراضي بصيدلة الأزهر.. مستشار الرئيس: جامعة الأزهر بذلت دورا كبيرا في مواجهة كورونا.. والمحرصاوي: خصصنا مستشفياتنا للعلاج بالمجان.. صور
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