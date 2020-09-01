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رائف تمراز: يجب أن يكون هناك حيز عمراني في جميع القرى والمحافظات ..فيديو

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:15 م
رائف تمراز
رائف تمراز
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إبراهيم القادري
قال النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والري  بمجلس النواب ، إن حتى الان لم يتم عمل حيز عمراني في بعض القري والمحافظات  وبالتالي هذا جعل الناس تقوم بالتعدي على الأراضي الزراعية .

وأضاف رائف تمراز خلال لقائة في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور ، أن من الضروري أن نقوم بعمل حيز عمراني لجميع المدن والمحافظات حتى لا يتم التعدي علي الأراضي الزراعية .

واوضح رائف تمراز ، أن الفلاح سابقا كان منتج واليوم اصبح مستهلك والتعدي علي الأراضي كان على مسمع ومرأى الجميع .

وتابع : ان اغلب المحاصيل الزراعية لا يستطيع الفلاح عمل تسويق لها لبيعها .
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