رائف تمراز: يجب أن يكون هناك حيز عمراني في جميع القرى والمحافظات ..فيديو

قال النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ، إن حتى الان لم يتم عمل حيز عمراني في بعض القري والمحافظات وبالتالي هذا جعل الناس تقوم بالتعدي على الأراضي الزراعية .





وأضاف رائف تمراز خلال لقائة في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور ، أن من الضروري أن نقوم بعمل حيز عمراني لجميع المدن والمحافظات حتى لا يتم التعدي علي الأراضي الزراعية .





واوضح رائف تمراز ، أن الفلاح سابقا كان منتج واليوم اصبح مستهلك والتعدي علي كان على مسمع ومرأى الجميع . الأراضيعلى



