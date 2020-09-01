رائف تمراز: يجب أن يكون هناك حيز عمراني في جميع القرى والمحافظات ..فيديو

قال النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ، إن حتى الان لم يتم عمل حيز عمراني في بعض القري والمحافظات وبالتالي هذا جعل الناس تقوم بالتعدي على الأراضي الزراعية .
وأضاف رائف تمراز خلال لقائة في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور ، أن من الضروري أن نقوم بعمل حيز عمراني لجميع المدن والمحافظات حتى لا يتم التعدي علي الأراضي الزراعية .
واوضح رائف تمراز ، أن الفلاح سابقا كان منتج واليوم اصبح مستهلك والتعدي علي الأراضي كان على مسمع ومرأى الجميع .
وتابع : ان اغلب المحاصيل الزراعية لا يستطيع الفلاح عمل تسويق لها لبيعها .