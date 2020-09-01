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رياضة

الأهلي يلجأ لـ فتح سقف التعاقدات الجديدة لمواجهة تكتل الأندية الخاصة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:10 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
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عبدالحكيم أبوعلم
تعهدت إدارة الأهلي بدعم لا محدود للفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل دون التقيد بأرقام مالية خاصة في ظل المنافسة الشرسة علي الصفقات التي يتبعها البعض حاليًا.

 وعقدت لجنة التخطيط العديد من الاجتماعات طوال الفترة الماضية لمناقشة مجموعة من الملفات التي تخص الفريق الأول.

وأظهرت الاجتماعات أن هناك تغييرا كاملا وجذريا في سياسة النادي نحو صفقات الموسم الجديد، فقد تم فتح سقف التعاقد؛ شريطة أن تكون صفقات لاعبين مميزين وإضافة فعلية للفريق الأحمر.

وكشفت الاجتماعات عن حجم الضيق من سياسة بعض الأندية في اهتمامها الزائد بمنظومة الأهلي أكثر من فريقها لدرجة أن هناك كيانات خاصة لا تعتمد سوى على لاعبي القلعة الحمراء وتبني نظامها المؤسسي من كوادره وأقرب دليل هو نادي بيراميدز وكيان خاص آخر يقع مقره الرئيسي في منطقة الشيخ زايد والذي استعان بهشام حنفي وأغلب مدربي قطاع الناشئين السابقين بالقلعة الحمراء بجانب محمد فضل الذي سيتولي منصبا بعد انتهاء فترة عمله كعضو لجنة خماسية لإتحاد الكرة المصري، حسب بعض مسئولي هذا النادي.

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