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فن

إنعام محمد علي رئيسا لجنة تحكيم مسابقة السيناريو في "الإسكندرية السينمائي".. وخالد زكي وعاطف بشاي أعضاء

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:09 م
إنعام محمد علي
إنعام محمد علي
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محمد نحلة
اختارت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي رئيسا للجنة تحكيم مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو التي تنظمها الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما بالتعاون مع الإعلامي عمرو الليثي، وأسرة الكاتب الراحل ممدوح الليثي، ويشارك في عضوية لجنة التحكيم الفنان خالد زكي وكاتب السيناريو عاطف بشاي.

وتقام الدورة السادسة والثلاثين للمهرجان خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل، ورصدت أسرة الكاتب ممدوح الليثى جوائز مالية قدرها 40 ألف جنيه مقدمة من الإعلامى عمرو الليثى، وتقوم لجنة التحكيم بتقسيمها على الفائزين بالإضافة إلى درع المهرجان وشهادة تقدير من رئيس المهرجان.
 
وأكد الإعلامى الدكتور عمرو الليثى أن المسابقة تهدف لتشجيع كتاب السيناريو الجدد من الشباب فى مصر، كما تهدف لتوثيق العلاقة بين المبدعين الشبان وبين الوسط السينمائى فى مصر.
 
وأوضح الناقد السينمائى الأمير أباظة رئيس المهرجان أن نتائج المسابقة سوف تُعلن فى حفل افتتاح المهرجان، بحضور المتسابقين الفائزين بجوائز المهرجان.
 
يذكر أن الاشتراك في المسابقة يقتصر على الشباب المصريين الذين يكتبون لأول أو ثاني عمل ، كما يُشترط فى السيناريو المقدم للمسابقة أن يكون مكتوبا باللغة العربية على الكمبيوتر وألا يكون قد سبق مشاركته فى أى مسابقة مماثلة داخل مصر أو خارجها، وأن يكون العمل الأول أو الثاني  لصاحبه، على أن يتعهد بعدم تنفيذه قبل إعلان النتائج.
 
ويقدم المتسابق 3 نسخ ورقية للسيناريو المقدم، بعدد أعضاء لجنة القراءة بالإضافة لنسخة تحتفظ بها إدارة المهرجان، لتيسير عمل اللجنة، ونسخة إلكترونية من السيناريو على C.D للرجوع لها وقت الحاجة، ويقدم المتسابق سيرته الذاتية مطبوعة على الورق أو CD.
 
وتشكل إدارة المهرجان لجنة خاصة لتحكيم المسابقة من بين صناع السينما والنقاد والكتاب والمثقفين ويحدد المهرجان رئيس هذه اللجنة الذى ينظم العمل بها وطريقة تحديد الجوائز وترتيبها بالشكل الحيادى ويشترط أن لا يكون لأى عضو فى اللجنة أى علاقة مباشرة بأى من المتقدمين للمسابقة.
 
وللاشتراك فى هذه المسابقة على المتسابق التقدم لإدارة المهرجان لتقديم المستندات المطلوبة ودفع رسم اشتراك قيمته 200 جنيه، وفتح باب الاشتراك اعتبارا من 20 إبريل 2020، على أن يكون آخر موعد لتلقى السيناريوهات نهاية شهر سبتمبر 2020، وتسلم السيناريوهات باليد بعد التأكد من توفر الشروط ولا يسمح بسحب أى من السيناريوهات المقدمة للمسابقة أو عرضها للتنفيذ بعد تقديمها لإدارة المهرجان وقبل الإعلان عن نتائجها النهائية.
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