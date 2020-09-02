وزير الرياضة: نجاح الإجراءات الاحترازية بمصر ساهم في الترتيب لإقامة كأس العالم لليد

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن نجاح الإجراءات الاحترازية بمصر ساهم في الترتيب لإقامة كأس العالم لليد في يناير المقبل.
وأضاف أشرف صبحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن اللجنة الطبية الدولية تتابع كل الإجراءات الخاصة بالبطولة.
وتابع اشرف صبحي:" اللجنة الطبية الدولية وضعت ضوابط لإقامة البطولة بالاشتراك مع مصر، ووضعنا كل الاحتمالات الخاصة بنسبة حضور الجماهير خلال فترة البطولة".
وأكمل أشرف صبحي:" تم التنسيق مع عدد من الوزارات من أجل نجاح كأس العالم القادمة التي تنظمها مصر"، موضحا أننا نسعى لخروج القرعة المقبلة لبطولة اليد بشكل يليق بمصر، ونراعي الإجراءات الاحترازية أثناء قرعة بطولة اليد المقبلة.