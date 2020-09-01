السياحة والآثار تكرم الأطفال الفائزين بمسابقة ارسم أهرامات الجيزة .. صور

قامت وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي من خلال مكتبها بمنطقة الهرم بتكريم الاطفال الفائزين بمسابقة "ارسم أهرامات الجيزة" و ذلك من سن5 الى 12 سنة و التي نظمها المكتب في اطار مبادرة "بلدنا الحلوة".





وقد شارك بالمسابقة 23 طفلا، وقام السيد محمد زايد مدير المكتب بتكريم الاطفال الفائزين بالمسابقة وتم تنظيم رحلة لهم و لعائلاتهم الى منطقة أهرامات الجيزة تم خلالها تسليمهم شهادات التقدير والهدايا التذكارية وبعض المواد التعريفية عن المزارات والمناطق السياحية بمصر.





وأشارت السيدة إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة الي أن تنظيم هذه المسابقة يهدف الى تثقيف و توعية الأطفال بتراثهم الحضاري عن طريق الفن بالاضافة الى تنمية مهاراتهم و موهبتهم مما يخلق لديهم رغبة للتعرف علي المزيد من تاريخ الحضارة المصرية العريقة.







