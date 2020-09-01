اشمعنا الصعايدة.. نائبة الصعيد تتحفظ على مقترح خفض تذاكر مترو بشتيل

وتساءلت النائبة "اشمعنا الصعايدة ينزلوا بشتيل والباقى يكمل؟".

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه يجب أن يكون النزول محطة بشتيل اختياريا ويكمل القطار رحلته حتى محطة رمسيس ولا يكون إجباريا، مؤكدة أنها قامت بتقديم طلب إحاطة بشأن هذا الأمر؛ لتوجيهه إلى وزير النقل، ومن المنتظر مناقشته في الجلسة القادمة بشهر أكتوبر المقبل.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، الخطة المتكاملة لإنشاء محطة قطارات جديدة، "سكك حديد صعيد مصر"، وأسباب اختيار منطقة بشتيل تحديدًا لإنشاء محطة القطارات بها والمزايا، وكذا الفوائد التي ستعود على المواطنين جرّاء ذلك. وكان ذلك بعد أن









وذلك في إطار خطة الدولة للعمل على تخفيف الزحام المروريّ الذي يشهده ميدان رمسيس بالقاهرة، اتجهت الحكومة نحو التخطيط لإنشاء محطة جديدة لقطارات السكك الحديدية الخاصة بالوجه القبلي في منطقة بشتيل، ومحطة أخرى في المستقبل لقطارات الوجه البحري في منطقة قليوب - شبرا الخيمة.









لفت وزير النقل إلى أنه يتم حاليا تنفيذ شبكة طرق هائلة في صعيد مصر؛ حيث تم التخطيط لتنفيذ 3600 كم طرق في الصعيد ضمن المشروع القومي للطرق بتكلفة إجمالية 90 مليار جنيه، تم إنجاز 1500 كم، منها بتكلفة 35 مليار جنيه وأهمها: طريق سوهاج - البحر الأحمر بطول 180 كم، وطريق قنا - سفاجا بطول 120 كم، وطريق الواحات البحرية / الفرافرة بطول 140 كم، وطريق بني سويف - الزعفرانة بطول 160 كم.









ويتقدم العمل في تنفيذ طرق بإجمالي 2100 كم بتكلفة 55 مليار جنيه، وأهمها تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي بطول 1155 كم، وطريق أسيوط - سوهاج شرق النيل بطول 145 كم، إلى جانب ازدواج طريق 6 أكتوبر - الواحات بطول 283 كم، كما يتم تطوير طريق قنا - الأقصر الصحراوي شرق النيل بطول 89 كم، وطريق توشكي - شرق العوينات بطول 375 كم، وطريق الواحات - شرق العوينات بطول 860 كم .



