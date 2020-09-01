60 فنانا من أنحاء الجمهورية في «رحلة هوية» بالمركز الثقافي بطنطا

فى إطار ما توليه الهيئة العامة لقصور الثقافة من اهتمام لإثراء وتنمية التذوق البصرى وحركة الفن التشكيلى، وفى ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل المواقع الثقافية، افتتح المركز الثقافى بطنطا المرحلة الأولى لصالون الدلتا الثالث للشباب 2020 تحت عنوان "رحلة هوية" بمشاركة ما يقرب من 60 فنانا تشكيليا على مستوى محافظات مصر.





وشمل الصالون مختلف المدارس والاتجاهات الفنية والفكرية إذ شارك فيه فنانون شباب قدموا اتجاهات فنية متنوعة لكل منها رؤية واحساس للفنان المشارك، عكست من خلالها قدرا من الإبداع.





وتضمنت فعاليات المرحلة الأولى من الصالون، افتتاح معرض فنى للأعمال الفائزة فيه تنوعت بين فنون التصوير، الرسم، النحت، المعادن، الجرافيك، التصوير الفوتوغرافى، والخزف، وذلك بعد تصفيتها من 160 عملا فنيا إلى 60 عملا فائزا بعد اختيار هذه الأعمال من قبل أعضاء لجنة تحكيم الصالون المشكلة من الدكتور وليد رجائى حسن رئيس لجنة التحكيم، الدكتور سعيد عبد الغفار العنانى، الأستاذ الدكتور رانيا الإمام، الدكتور طارق صبحى، الدكتور ماهر حسين عراقيب، الدكتور نبيل الغمرى ضيف شرف لجنة التحكيم.





تلا افتتاح المعرض تكريم 26 فنانا تشكيليا من الفائزين، حيث حصلت على جائزة الصالون الأولى الفنانة هدير مهند الانصارى فى مجال التصوير، كما حصلت على جائزة الصالون الثانية الفنانة سماح أحمد الشامى فى مجال الرسم، وحصلت على جائزة الصالون الثالثة الفنانة نوران محمد الغباشى، بينما حصل الفنان محمد مدحت السيد على جائزة لجنة التحكيم، كما حصل كل من الفنان شادى محمد فهيم والفنانة رحاب رشدى رشاد على جائزة الصالون التشجيعية .





وعلى التوالى قدم الدكتور نبيل الغمرى رئيس لجنة الفنون البصرية والتعبيرية واستشارى أكاديمى للفنون والحرف التراثية - ضيف شرف الصالون - دراسة نقدية وتحليلية حول المرجعيات الأكاديمية لنقد العمل الفنى .





شهد الافتتاح رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى، مدير عام ثقافة الغربية وعدد من الفنانين التشكيليين ورواد حركة الفن التشكيلى بالغربية.



