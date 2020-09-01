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يوسف القعيد: سألت عن فيروز بعد تفجير بيروت .. فيديو

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:24 م
الأديب الكبير يوسف
الأديب الكبير يوسف القعيد
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البهى عمرو
علق الأديب الكبير يوسف القعيد، على ما قام به الرئيس الفرنسي ماكرون اليوم بزيارة الفنانة فيروز، موضحًا أن هذا الموقف سيجعل المواطنين فى بيروت يتجمعون. 

وأضاف يوسف القعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن ماكرون من الشخصيات الذكية.

وأوضح أن الفترة الأخيرة تعرضت فيروز لـ شائعات كثيرة، بخصوص مرضها و أشياء كثيرة تشوه صورتها.

ولفت إلى أن فيروز هى صوت لبنان الحقيقي، وكشف أنه تسأل عن فيروز خلال مقال له فى الأهرام بعد تفجير بيروت الأخير.

وأشار إلى أنه سعيد بمشاهدة صور فيروز، وأكد أن ما حدث فى بيروت أثر على الجميع.

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