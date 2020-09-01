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حوادث

الأسبوع بـ 21 ألف جنيه.. ضبط شخص يروّج لزواج السيدات عرفيا على فيسبوك.. تفاصيل

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:14 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص "له معلومات جنائية"، وبصحبته (سيدتان) لقيامه باستغلال (السيدتين) فى الأعمال المنافية للآداب عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وضُبط بحوزته (هاتف محمول) يحتوى على العديد من الرسائل التى تؤكد ضلوعه فى ارتكاب هذا النشاط المؤثم .


وبمواجهة المذكور اعترف بممارسة نشاطه فى مجال الترويج لبعض الفتيات اللاتى تمكن من استقطابهن وعرض صورهن عبر شبكات التواصل الاجتماعى، وعرضهن للزواج العرفى محدد المدة "أسبوع" مقابل مبلغ مالى (21 ألف جنيه) على أن يتقاضى مبلغ (7000 جنيه) عن كل سيدة ، ومن بين ضحاياه السيدتان المشار إليهما، وبمواجهة السيدتين أيدتا ما جاء بأقوال المتهم.    

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. 
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