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رحاب شوقي: تطبيق قراءتي يهدف للتباعد الاجتماعي والتخفيف على المواطنين

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:39 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قالت رحاب شوقى، مديرة تطبيقات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، إن تطبيق قراءتى، المعنى بقراءات عدادات المياه، سهل الاستخدام ، ويهدف إلى تطبيق سياسة التباعد الاجتماعى في ظل جائحة كورونا، إلى جانب أنه يسهل يجعل المواطن أكثر اطمئنانا  في معرفة استهلاكه.

وتابعت رحاب شوقى، مديرة تطبيقات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، أنه :"هناك تطبيق آخر 125 يتيح للمواطنين دفع فاتورة المياه".

وأضافت "رحاب شوقى" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الشركة القابضة بصدد إطلاق البوابة التجارية الإلكترونية من أجل استقبال التعاقد والخدمات التي تقدمها الشركة من أجل التخفيف على المواطنين بقدر الإمكان.

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