في عيد ميلادها .. 10 إطلالات ساخرة للإعلامية هالة سرحان

تمر اليوم 1 سبتمبر ذكرى ميلاد الإعلامية هالة سرحان صاحبة المسيرة المثيرة للجدل والأزمات التي لاحقتها في مسيرتها العملية.
وغالبا ما تعتمد على المشاركة هالة سرحان في جميع المهرجانات والحفلات الرسمية لتشارك أصدقائها الفنانين والإعلاميين، بإطلالات عصرية وجذابة.
وتعتمد هالة سرحان في جميع إطلالاتها على الفساتين الداكنة باللون الأسود او الكحلي في الذهبي، وهو ما يتناسب مع خصلات شعرها الذهبية.
وأما عن تسريحات شعر الإعلامية هالة سرحان هي تفضل تركه منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تبرز من انوثتها وجمال ملامحها.
ولا تتكلف هالة سرحان في اختيار المكياج والاكسسوارات؛ حيث انها تعتمد على الألوان التي تتناسب مع بشرتها ورسمة عينيها بالاخص، اما عن الأكسسورات، فهي تختار ما يتناسب مع كل إطلالة لها.
وإليكم الصور تجمع أبرز إطلالات الإعلامية هالة سرحان ..
وتعتمد هالة سرحان في جميع إطلالاتها على الفساتين الداكنة باللون الأسود او الكحلي في الذهبي، وهو ما يتناسب مع خصلات شعرها الذهبية.
وأما عن تسريحات شعر الإعلامية هالة سرحان هي تفضل تركه منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تبرز من انوثتها وجمال ملامحها.
ولا تتكلف هالة سرحان في اختيار المكياج والاكسسوارات؛ حيث انها تعتمد على الألوان التي تتناسب مع بشرتها ورسمة عينيها بالاخص، اما عن الأكسسورات، فهي تختار ما يتناسب مع كل إطلالة لها.
وإليكم الصور تجمع أبرز إطلالات الإعلامية هالة سرحان ..