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حوادث

جهات التحقيق تطلب التحريات حول 5 متهمين بسرقة كابلات بالتجمع الخامس

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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عمرو خليفة
طلبت جهات التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة ضبط 5 أشخاص نفذوا سطو مسلح وسرقوا كابلات من أحد المواقع تحت الإنشاء بالتجمع الخامس، للوقوف على ملابسات الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم أحمد عاطف رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الخامس مفاده تلقيه بلاغا من 3 مواطنين (مشرف أمن، فردين أمن بإحدى المواقع تحت الإنشاء بدائرة القسم) بأنه حال تواجد الثانى والثالث بموقع عملهما فوجئا بدخول مجموعة من الأشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية وقاموا بسرقة كمية من الكابلات الكهربائية من موقع عملهم كرهًا عنهم تحت تهديد الأسلحة النارية ولاذا بالفرار مستقلين سيارة ربع نقل.

تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده في تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها مؤجرة لإحدى الأشخاص عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بمركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع 4 أشخاص.
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