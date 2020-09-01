تخفيف الزحام.. برلماني يوضح الهدف من تخفيض تذكرة مترو بشتيل

ويتقدم العمل في تنفيذ طرق بإجمالي 2100 كم بتكلفة 55 مليار جنيه، وأهمها تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي بطول 1155 كم، وطريق أسيوط - سوهاج شرق النيل بطول 145 كم، إلى جانب ازدواج طريق 6 أكتوبر - الواحات بطول 283 كم، كما يتم تطوير طريق قنا - الأقصر الصحراوي شرق النيل بطول 89 كم، وطريق توشكي - شرق العوينات بطول 375 كم، وطريق الواحات - شرق العوينات بطول 860 كم .

ويتقدم العمل في تنفيذ طرق بإجمالي 2100 كم بتكلفة 55 مليار جنيه، وأهمها تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي بطول 1155 كم، وطريق أسيوط - سوهاج شرق النيل بطول 145 كم، إلى جانب ازدواج طريق 6 أكتوبر - الواحات بطول 283 كم، كما يتم تطوير طريق قنا - الأقصر الصحراوي شرق النيل بطول 89 كم، وطريق توشكي - شرق العوينات بطول 375 كم، وطريق الواحات - شرق العوينات بطول 860 كم .

لفت وزير النقل إلى أنه يتم حاليا تنفيذ شبكة طرق هائلة في صعيد مصر؛ حيث تم التخطيط لتنفيذ 3600 كم طرق في الصعيد ضمن المشروع القومي للطرق بتكلفة إجمالية 90 مليار جنيه، تم إنجاز 1500 كم، منها بتكلفة 35 مليار جنيه وأهمها: طريق سوهاج - البحر الأحمر بطول 180 كم، وطريق قنا - سفاجا بطول 120 كم، وطريق الواحات البحرية / الفرافرة بطول 140 كم، وطريق بني سويف - الزعفرانة بطول 160 كم.

لفت وزير النقل إلى أنه يتم حاليا تنفيذ شبكة طرق هائلة في صعيد مصر؛ حيث تم التخطيط لتنفيذ 3600 كم طرق في الصعيد ضمن المشروع القومي للطرق بتكلفة إجمالية 90 مليار جنيه، تم إنجاز 1500 كم، منها بتكلفة 35 مليار جنيه وأهمها: طريق سوهاج - البحر الأحمر بطول 180 كم، وطريق قنا - سفاجا بطول 120 كم، وطريق الواحات البحرية / الفرافرة بطول 140 كم، وطريق بني سويف - الزعفرانة بطول 160 كم.

، الخطة المتكاملة لإنشاء محطة قطارات جديدة، "سكك حديد صعيد مصر"، وأسباب اختيار منطقة بشتيل تحديدًا لإنشاء محطة القطارات بها والمزايا، وكذا الفوائد التي ستعود على المواطنين جرّاء ذلك.





وتطرق وزير النقل إلى المشروعات الجديدة التي تخدم أهالينا في الصعيد، حيث وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تخصيص 5 مليارات جنيه إضافية لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات، منها 3.5 مليار جنيه في الصعيد لمحافظات أسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والوادي الجديد بنسبة 70% لمحافظات الصعيد من المخصصات المالية التي تمت الموافقة عليها، وقبل ذلك كان قد تم اعتماد ملياري جنيه لرفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل 12 محافظة، من بينها 4 محافظات في الصعيد وهي : الجيزة، وبني سويف، والفيوم، والمنيا.









ولفت الوزير إلى أن هناك مقترحا يتم دراسته بشأن حصول الركاب القادمين من الصعيد إلى بشتيل على تخفيض في تذاكر المترو والمونوريل، شريطة تقديم التذكرة بعد الوصول مباشرة، أو الحجز بتذكرة موحدة مخفضة للقطار والمترو والمونوريل .