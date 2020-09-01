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أخبار البلد

لو هتاخد أوبر.. قرار غريب من الشركة بشأن عملائها

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:35 م
أوبر
أوبر
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أ ش أ
علنت شركة أوبر لتأجير السيارات أنها ستطبق سياسة لا ركوب لمن لا يرتدي الكمامة الخاصة بها، مطالبة عملائها بالتقاط صورة خاصة بهم أو "سيلفي" للتحقق من أنهم يرتدون أقنعة للوجه قبل السماح لهم باستخدام التطبيق، بحسب صحيفة "اندبندنت" البريطانية.

وطلبت الشركة من السائقين والركاب في الولايات المتحدة ارتداء الكمامات منذ مايو الماضي للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا أو كوفيد-19.

وسيكون إحدى طرفي الرحلة قادرا على إلغائها إذا لم يلتزم أي منهما بهذا الأمر سواء كان قائد السيارة أو الراكب، دون مواجهة عقوبة.
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