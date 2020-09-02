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تعليم

اليوم.. بنات عين شمس تعلن تلقي الالتماسات بالكلية لجميع الفرق

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:00 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
أعلنت الصفحة الرسمية بكلية البنات جامعة عين شمس عن آخر موعد لتلقي الالتماسات بالكليه اليوم الأربعاء الموافق 2 /9 /2020 الساعة 12 ظهرًا لجميع الفرق .

وأضافت الكلية في بيانها انه بدء التحويلات الخارجية وبيان الحالة من يوم 6 سبتمبر والتحويلات من انتساب لانتظام سيحدد خلال أسبوع.


وأكدت الكلية عبر صفحتها الرسمية انه يمكن استخراج  بيان النجاح لطلبه الفرق الرابعة بعد اعتماد النتيجة وسيعلن ميعادها علي الصفحة خلال الأسبوع القادم .

وأشار الكلية إلى أن التقديم للكلية بالنسبة للطالبات المستجدات للعام الحالي سيعلن على الصفحة والموقع الرسمي بعد استلام الأسماء من مكتب التنسيق بعد التحويلات والمرحله الثانية.
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