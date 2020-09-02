اليوم.. بنات عين شمس تعلن تلقي الالتماسات بالكلية لجميع الفرق

أعلنت الصفحة الرسمية بكلية البنات جامعة عين شمس عن آخر موعد لتلقي الالتماسات بالكليه اليوم الأربعاء الموافق 2 /9 /2020 الساعة 12 ظهرًا لجميع الفرق .
وأضافت الكلية في بيانها انه بدء التحويلات الخارجية وبيان الحالة من يوم 6 سبتمبر والتحويلات من انتساب لانتظام سيحدد خلال أسبوع.
وأكدت الكلية عبر صفحتها الرسمية انه يمكن استخراج بيان النجاح لطلبه الفرق الرابعة بعد اعتماد النتيجة وسيعلن ميعادها علي الصفحة خلال الأسبوع القادم .
وأشار الكلية إلى أن التقديم للكلية بالنسبة للطالبات المستجدات للعام الحالي سيعلن على الصفحة والموقع الرسمي بعد استلام الأسماء من مكتب التنسيق بعد التحويلات والمرحله الثانية.