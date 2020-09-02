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تعليم

بداية من التاسعة صباحاً.. جامعة حلوان تتابع تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية بتنسيق 2020 عبر 6 معامل حاسبات

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر
أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن تجهيز معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية لتحويلها لمعامل لتنسيق طلاب الثانوية العامة بكافة المراحل وإمدادها بالمبرمجين، والتقنيين لمساعدة الطلاب فى كتابة رغباتهم بطريقة صحيحة. 

وتتابع اليوم جامعة حلوان بداية من الساعة التاسعة صباحًا استقبال طلاب المرحلة الثانية بتنسيق 2020 لكتابة رغباتهم داخل 6 معامل تنسيق بالجامعة بأماكن مختلفة وشملت هذه المعامل كليات: 

- المعمل المركزى بالجامعة بجانب المكتبة المركزية بمنطقة عين حلوان . 

- معمل بكلية الهندسة بالمطرية  .

- معمل كلية الهندسة بحلوان  بالقرب من محطة مترو حلوان. 

- معمل في كلية التربية الرياضية بنين بمنطقة فيصل بالجيزة . 

- معمل بكلية التربية الموسيقية بمجمع الفنون بالزمالك . 

-  معمل بكلية الفنون الجميلة بالزمالك
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