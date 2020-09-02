محسن صلاح: لن نقبل استبعاد المقاولون من المشاركة الأفريقية .. وطاهر محمد طاهر في الأهلي

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حسام الحارتي

وأضاف محسن صلاح في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، :" لن نقبل باستبعاد المقاولون العرب من المشاركة بالبطولات الإفريقية ".

وتابع:" نرفض ضياع مجهود موسم كامل للمقاولون العرب حال استبعاده من المشاركة في إفريقيا ".

وأكد محسن صلاح أن النادي الأهلي لم يتراجع عن التعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، مشيرا إلي إنهاء كافة الإجراءات مع رئيس القلعة الحمراء محمود الخطيب".

وأتم:" المقاولون العرب يحتاج إلي ميزانية ضخمهة لحصد بطولة الدوري المصري "، قال محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب إن النادي سيتعرض لظلم واضح حال استبعاده من المشاركة فى البطولة الإفريقية.

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