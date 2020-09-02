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مرأة

في لمح البصر .. أغرب طرق التخلص من الشعر الزائد

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
طريقة ازالة الشعر
طريقة ازالة الشعر
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لمياء الياسين

يمكنك إزالة الشعر بسرعة وبدون ألم  بشكل طبيعي بعلاجات فعالة يمكنك استخدامها بسهولة في منزلك وبدون ألم.إليك أبرزها وفقا لموقع برايت سايد.

مكونات وصفة إزالة الشعر

1 بابايا نيئة
1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

طريقة إزالة الشعر بالخطوات

قشري البابايا وقطعيها إلى قطع صغيرة وأهرسي القطع لعمل عجينة واخلطي معجون البابايا مع مسحوق الكركم.

ضعي المعجون على أجزاء وجهك ذات الشعر غير المرغوب فيه ودلكي بشرتك بلطف في البداية ثم اتركي القناع لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلها بالماء الدافئ وكرريه مرتين في الأسبوع إلى أن يبدأ الشعر بالإختفاء نهائيا

النتائج:

إنزيم Papain موجود في البابايا النيئة، يفكك بشرة شعر الإنسان ويسبب تساقطه بشكل طبيعي

طريقة إزالة الشعر بالملح بقناع مذهل

2 ملاعق كبيرة من دقيق الحمص
1-2 ملاعق كبيرة من ماء الورد
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
ملعقة من الملح

طريقة إزالة الشعر بالملح بالخطوات..

ضعي دقيق الحمص وماء الورد في وعاء واخلطيهما جيدًا ثم أضيفى عصير الليمون إلى المعجون ثم أخلطى المكونات مرة أخرى.

ضع العجينة على المناطق المصابة من بشرتك واتركيها لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تجف تمامًا وافركي القناع بأصابعك كررى القناع من 3-4 مرات في الأسبوع فائدة تلك الوصفة أنها تمنع نمو الشعر و إزالة الشعر.


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