في لمح البصر .. أغرب طرق التخلص من الشعر الزائد

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مكونات وصفة إزالة الشعر







1 بابايا نيئة

1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم



طريقة إزالة الشعر بالخطوات







قشري البابايا وقطعيها إلى قطع صغيرة وأهرسي القطع لعمل عجينة واخلطي معجون البابايا مع مسحوق الكركم.







ضعي المعجون على أجزاء وجهك ذات الشعر غير المرغوب فيه ودلكي بشرتك بلطف في البداية ثم اتركي القناع لمدة 15-20 دقيقة.







اغسلها بالماء الدافئ وكرريه مرتين في الأسبوع إلى أن يبدأ الشعر بالإختفاء نهائيا



النتائج:





إنزيم Papain موجود في البابايا النيئة، يفكك بشرة شعر الإنسان ويسبب تساقطه بشكل طبيعي







طريقة إزالة الشعر بالملح بقناع مذهل



1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقة من الملح





طريقة إزالة الشعر بالملح بالخطوات..