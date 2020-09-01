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أخبار العالم

آلي والكونسو.. مقتل 12 وإصابة 10 آخرين في اشتباكات عرقية بإثيوبيا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:50 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
قالت وسائل إعلام إثيوبية، اليوم الثلاثاء، إن 12 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 10 آخرون في اشتباكات عرقية على ملكية غابات في منطقة "آلي" الخاصة في منطقة إقليم الأمم الجنوبية بإثيوبيا.

وذكر موقع "إيزيجا" الإثيوبي أن رجلا مسلحا قتل 12 وأصاب آخرين في هجمات مرتبة مسبقا بمنطقة جيراما وجوروز في آلي.

وقال مسؤولون إثيوبيون إن هذه المرة الثانية التي تقع فيها اشتباكات بين عرقيتي الكونسو وآلي، بسبب حقوق ملكية الأرض في المنطقة.

وقام الطرفان بالاعتداء على بعضهما وحرق منازلهم ومؤسساتهم الدينية.

وتتواجد في إثيوبيا العديد من الأقاليم والعرقيات التي يتسبب الاختلاف بينها في نشوب أعمال عنف ونزاعات تودي بحياة الكثيرين.

وكان الاقليم المذكور قد شهد اشتباكات الشهر الماضي أسفرت عن مقتل 13 شخصا ونزوح نحو 2000 آخرين بسبب أعمال العنف.
 
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