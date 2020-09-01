يوسف القعيد يكشف رسالة مهمة لـ نجيب محفوظ بعد محاولة اغتياله ..فيديو

قال الأديب الكبير يوسف القعيد، إن الأديب الراحل نجيب محفوظ هو عنوان للعمل والعرق والجهد وسهر الليالي.





وأضاف "القعيد"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن الأديب الراحل تعرض لمحاولة اغتيال من أحد الأشخاص.





وأوضح الأديب، أن وكيل النيابة الذى قام بالتحقيق مع المتهم، كشف عن أن المتهم تلقى تعليمات من أشخاص لقتله، واليوم الذى ذهب المتهم لمعاينة المكان شاهد الأديب الراحل وهجم عليه.





وكشف عن رسالة مهمة من الأديب الراحل بعد محاولة الاغتيال، قائلا " نجيب محفوظ قالى يبدو أن الله بنى مستشفى الشرطة فى هذه المنطقة لإنقاذي". الأديب





ولفت إلى أن المتهم عندما ضرب الأديب الراحل بمطواة تركها ولم يسحبها، وهذا الأمر منع نزيف الموت.







