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محافظ الشرقية: الحفاظ على صحة المواطنين وحق الدولة أمر غير قابل للتفاوض

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:01 ص
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن ظاهرة تغيير النشاط التجارى للمحال التجارية، انتشرت بكثافة خلال ساعات الحظر أثناء جائحة كورونا، الأمر الذى دعا الأجهزة التنفيذية في المحافظة إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتعامل مع هذه الظاهرة، وتابع: "الكهربائى بعد الظهر كان بيقلب سوبر ماركت.. اللى بيطلع في مخه حاجة بيعملها"، مشددًا على أن هذا أمر غير مقبول، ويجب الحفاظ على حق الدولة وصحة المواطنين.

وأضاف "غراب" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يُقدّمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن تغيير النشاط التجارى لاى صاحب محل يقتضى إخطار الجهات المعنية من أجل وضع الأمور في نصابها الصحيح، وتابع: "إحنا مع أي مواطن يرغب في تغيير النشاط ولكن وفق الشروط والقوانين المنظمة لذلك.. لا يوجد أي مبرر في الدنيا يقتضى مُخالفة القانون.. الحفاظ على صحة المواطنين أو حق الدولة أمر غير قابل للتفاوض". 

ولفت محافظ الشرقية، إلى أن الحملات التي تشنها المحافظة على محال الأطعمة تتفاجأ بأمور لا يقبلها عقل، تتعلق بعدم صلاحية الأغذية التي تقدّمها للجمهور، مشددًا على أن كل الجهود التي تقوم الأجهزة المعنية تهدف إلى الحفاظ على صحة المصريين.
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