ننتج 14 مليار بيضة.. الزراعة: مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الداجني

قال طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتي وفي طريقنا إلى التقصير من الانتاج الداجني .
وأضاف طارق سليمان في مداخلة هاتفية في برنامج " خبر اليوم " المذاع على قناة " أون اي"، :" ننتج 14 مليار بيضة ولدينا اكتفاء ذاتي ونصيب الفرد من الدجاج وصل لـ 20 كيلو في العام ".
وتابع طارق سليمان:" إجراءات كثيرة اتخذتها وزارة الزراعة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي والتصدير ".
واكمل طارق سليمان:" هناك بروتوكولات تم توقيعها بين وزارة الزراعة والبنك الاهلي والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وبين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري من أجل توفير الدعم اللوجيستي لصغار المربين".
ولفت طارق سليمان:" قرار جمهوري بـ 9 مناطق في المحافظات وجاري استخراج موافقات لتسجيل منشآت معزولة طبقا لاشتراطات منظمة العالمية للصحة الحيوانية لتصدير الانتاج الداجني للخارج ".
واكمل طارق سليمان:" الانتاج اليومي من 4 إلى 5 مليون طائر في اليوم والإنتاج السنوي 1.4 مليار طائر "، مضيفا:" يتم الاستيراد لسد الفجوة ولا يسمح باستيراد دجاجة واحدة من الخارج إلا في حالة الاحتياج لها".