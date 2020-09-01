ننتج 14 مليار بيضة.. الزراعة: مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الداجني

قال طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتي وفي طريقنا إلى التقصير من الانتاج الداجني الثروةأعتابإلىالتقصير





وأضاف طارق سليمان في مداخلة هاتفية في برنامج " خبر اليوم " المذاع على قناة " أون اي"، :" ننتج 14 مليار بيضة ولدينا اكتفاء ذاتي ونصيب الفرد من الدجاج وصل لـ 20 كيلو في العام ".





وتابع طارق سليمان:" إجراءات كثيرة اتخذتها وزارة الزراعة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي والتصدير ".





واكمل طارق سليمان:" هناك بروتوكولات تم توقيعها بين وزارة الزراعة والبنك الاهلي والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وبين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري من أجل توفير الدعم اللوجيستي لصغار المربين".





ولفت طارق سليمان:" قرار جمهوري بـ 9 مناطق في المحافظات وجاري استخراج موافقات لتسجيل منشآت معزولة طبقا لاشتراطات منظمة العالمية للصحة الحيوانية لتصدير الانتاج الداجني للخارج ".



