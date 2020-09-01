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ننتج 14 مليار بيضة.. الزراعة: مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الداجني

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:53 م
الدواجن
الدواجن
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هاني حسين
قال طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتي وفي طريقنا إلى التقصير من الانتاج الداجني .

وأضاف طارق سليمان  في مداخلة هاتفية في برنامج " خبر اليوم " المذاع على قناة " أون اي"، :" ننتج  14 مليار بيضة  ولدينا اكتفاء ذاتي ونصيب الفرد من الدجاج وصل لـ 20 كيلو في العام ".

وتابع طارق سليمان:"  إجراءات كثيرة اتخذتها وزارة الزراعة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي والتصدير ".

واكمل طارق سليمان:"  هناك بروتوكولات  تم توقيعها بين وزارة الزراعة والبنك الاهلي  والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وبين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري  من أجل توفير الدعم اللوجيستي لصغار المربين".

ولفت طارق سليمان:"   قرار جمهوري بـ 9 مناطق في المحافظات وجاري استخراج موافقات لتسجيل منشآت معزولة طبقا لاشتراطات منظمة العالمية للصحة الحيوانية  لتصدير الانتاج الداجني للخارج ".

واكمل طارق سليمان:"  الانتاج اليومي من 4 إلى 5 مليون طائر في اليوم  والإنتاج السنوي 1.4 مليار طائر "، مضيفا:"   يتم الاستيراد لسد الفجوة ولا يسمح باستيراد دجاجة واحدة من الخارج إلا في حالة الاحتياج لها".
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