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ثروت عجمي: بداية عودة السياحة يوم سعيد واستقبلنا أول فوج اليوم.. فيديو

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:12 ص
عودة السياحة
عودة السياحة
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إبراهيم القادري
قال ثروت عجمي، رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، إن اليوم كان سعيدًا جدًا لمحافظة الأقصر بسبب عودة السياحة مرة أخري .

وأضاف ثروت عجمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، أن الأقصر اليوم استقبلت مجموعة من السياح الأوكرانيين قادمين من الغردقة وكانوا في غاية السعادة.

وأوضح ثروت عجمي، أن جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية تم تطبيقها في جميع المعابد والمناطق الأثرية.

وتابع: إن جميع السياح والعاملين في مجال السياحة ملتزمون بالتباعد الاجتماعي بارتداء الكمامات على أكمل وجه.

واستكمل: إننا ملتزمون بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعتها وزارة السياحة.
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