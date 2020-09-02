ثروت عجمي: بداية عودة السياحة يوم سعيد واستقبلنا أول فوج اليوم.. فيديو

قال ثروت عجمي، رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، إن اليوم كان سعيدًا جدًا لمحافظة الأقصر بسبب عودة السياحة مرة أخري .
وأضاف ثروت عجمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، أن الأقصر اليوم استقبلت مجموعة من السياح الأوكرانيين قادمين من الغردقة وكانوا في غاية السعادة.
وأوضح ثروت عجمي، أن جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية تم تطبيقها في جميع المعابد والمناطق الأثرية.
وتابع: إن جميع السياح والعاملين في مجال السياحة ملتزمون بالتباعد الاجتماعي بارتداء الكمامات على أكمل وجه.
واستكمل: إننا ملتزمون بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعتها وزارة السياحة.