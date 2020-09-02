ثروت عجمي: بداية عودة السياحة يوم سعيد واستقبلنا أول فوج اليوم.. فيديو

إن اليوم كان سعيدًا جدًا لمحافظة الأقصر بسبب عودة السياحة مرة أخري . قال ثروت عجمي، رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر،الأقصرأخري





وأضاف ثروت عجمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، أن الأقصر اليوم استقبلت مجموعة من السياح الأوكرانيين قادمين من الغردقة وكانوا في غاية السعادة.





ثروت عجمي ، أن جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية تم تطبيقها في جميع المعابد والمناطق الأثرية . وأوضحجميعالإجراءاتالأثرية





وتابع: إن جميع السياح والعاملين في مجال السياحة ملتزمون بالتباعد الاجتماعي بارتداء الكمامات على أكمل وجه .





واستكمل: إننا ملتزمون بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعتها وزارة السياحة.