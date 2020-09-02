بطريق الخطأ .. مسجد لبناني يذيع أغنية لـ نوال الزغبي .. فيديو

في واقعة غريبة من نوعها، أذاع ميكروفون أحد الجوامع بجنوب لبنان، أغنية للمطربة نوال الزغبي بدلا من أذاع الأذان.

ويوضح فيديو تم تداوله رواد عبر مواقع تويتر، مسجد يبث أغنية نوال الزغبي عبر الميكروفون بدلا من إذاعة الأذان، مما أثار هذا الأمر غضب رواد التواصل والقاطنين بالقرب من المسجد.

فيما أصدر المسجد بيانا يوضح فيه أنه تم إذاعة الأغنية عن طريق الخطأ، وأن الأمر لم يكن مقصودا.

ولم يتم توضيح السبب وراء هذا الخطأ المريب الذي يعد خطأ كارثيا، الذي أثار غضب الكثيرين لشعورهم بالاستهزاء بقدسية الجامع والأذان.



