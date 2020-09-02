AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بطريق الخطأ .. مسجد لبناني يذيع أغنية لـ نوال الزغبي .. فيديو

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:07 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

في واقعة غريبة من نوعها، أذاع ميكروفون أحد الجوامع بجنوب لبنان، أغنية للمطربة نوال الزغبي بدلا من أذاع الأذان.


ويوضح فيديو تم تداوله رواد عبر مواقع تويتر، مسجد يبث أغنية نوال الزغبي عبر الميكروفون بدلا من إذاعة الأذان، مما أثار هذا الأمر غضب رواد التواصل والقاطنين بالقرب من المسجد.


فيما أصدر المسجد بيانا يوضح فيه أنه تم إذاعة الأغنية عن طريق الخطأ، وأن الأمر لم يكن مقصودا.


ولم يتم توضيح السبب وراء هذا الخطأ المريب الذي يعد خطأ كارثيا، الذي أثار غضب الكثيرين لشعورهم بالاستهزاء بقدسية الجامع والأذان.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بملابس صيفية.. نوال الزغبي تتألق في أحدث ظهور لها

نوال الزغبى تهاجم الموالين للسلطات اللبنانية

ترشيحاتنا

نجيب ساويرس يمازح متابعيه: يا ترى لقيتم الطبطبة

النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ ضد طبيب متهم بالتحرش بالرجال

بنتك بتدعم المثليين .. الديهي ردا على تهديد فنانة بعد اتهام ابنتها بقضية فيرمونت

الأرصاد الجوية: الأيام الـ 6 المقبلة تشهد ارتفاعا في الرطوبة

أخبار التوك شو| سيول وأمطار رعدية تضرب البلاد.. والشركة المنتجة لـ ريمديسفير تفجر مفاجأة عن نسب الشفاء بمصر

فيلم Tenet يتخطى 50 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع

AdvertisementS

احترس .. 3 ساعات نهى الرسول فيها عن دفن الميت

فيلم Tenet يتخطى 50 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع

بنتك بتدعم المثليين .. الديهي ردا على تهديد فنانة بعد اتهام ابنتها بقضية فيرمونت

نشأت الديهي يفجر مفاجأة عن الفيرمونت: أخطر قضية أخلاقية منذ التسعينات

خبير إدارة محلية: قانون التصالح أجاز مد المهلة إلى 31 مارس المقبل.. وحركة محافظين قريبا

القصة الكاملة لحبس ابنة نهى العمروسي على ذمة قضية الفيرمونت

وزير الاتصالات: إقبال المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية أساس نجاحها .. فيديو

ملعوب بيراميدز.. شرط تعجيزي يمنع أحمد فتحي من البقاء في الأهلي

أمطار رعدية تصل لحد السيول في عز الصيف.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

السيسي غالي بمصر عالي.. هاشتاج يتصدر تويتر.. ومغردون: رجل أحب بلده بصدق فأحبه شعبه

أخبار التوك شو| سيول وأمطار رعدية تضرب البلاد.. والشركة المنتجة لـ ريمديسفير تفجر مفاجأة عن نسب الشفاء بمصر

قضايا النجوم | حبس ابنة نهى العمروسي بقضية الفيرمونت.. فنانة تقتل زوجها .. وأخرى تتعرض للتحرش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار البطة والبومة والكريستالة والشارك أشهر سيارات ميتسوبيشي

شاهد.. بي إم دبليو ام 5 كومبيتيشن موديل 2021 .. فيديو وصور

يطرد السموم و يقوي المناعة .. فوائد شرب الماء بالليمون