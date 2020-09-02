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توك شو

أنا إنسان أصيب وأخطئ.. مجدي الجلاد: حياتي كلها جلد ذات.. فيديو

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:15 ص
مجدي الجلاد
مجدي الجلاد
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هاني حسين
كشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، كيفية استعداده لـ حقيقة الموت التي تعتبر حقيقة حتمية في الحياة.

وقال مجدي الجلاد في حواره  في برنامج " يومين وبس" المذاع على قناة "المحور":"  أنا إنسان والله سبحانه وتعالى خلقني وهو علم بكل تصرفاتي ومن الممكن أن أصيب و أخطئ".

وأضاف مجدي الجلاد: "لما أعمل خطأ أندم عليه وأتوب وأقول مش هعمله تاني".

وتابع مجدي الجلاد: "حياتي كلها مواجهة مع الذات وجلد للذات وأقوم بجلد نفسي قبل انتقاد الآخرين".

وأكمل مجدي الجلاد:" اللي يقول إنه مخافش من جائحة فيروس كورونا يبقى كداب، وأنا خفت على أهل بيتي وعلى نفسي وأولادي ومراتي ".

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