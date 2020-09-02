أنا إنسان أصيب وأخطئ.. مجدي الجلاد: حياتي كلها جلد ذات.. فيديو

كشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، كيفية استعداده لـ حقيقة الموت التي تعتبر حقيقة حتمية في الحياة.





وقال مجدي الجلاد في حواره في برنامج " يومين وبس" المذاع على قناة "المحور":" أنا إنسان والله سبحانه وتعالى خلقني وهو علم بكل تصرفاتي ومن الممكن أن أصيب و أخطئ".





وأضاف مجدي الجلاد: " لما أعمل خطأ أندم عليه وأتوب وأقول مش هعمله تاني".





وتابع مجدي الجلاد: "حياتي كلها مواجهة مع الذات وجلد للذات وأقوم بجلد نفسي قبل انتقاد الآخرين ".





مجدي الجلاد:" اللي يقول إنه مخافش من جائحة فيروس كورونا يبقى كداب، وأنا خفت على بيتي وعلى نفسي وأولادي ومراتي ". وأكملأهل



