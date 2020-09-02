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سيارات

الكشف عن معلومات جديدة لـ كيا ستينجر 2021.. صور

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة كيا الكورية الجنوبية رسميا عن انطلاق طراز ستينجر موديل 2021 مؤخرًا للجمهور مع مجموعة من التحديثات الداخلية ، ولكن دون توضيح معلومات كافية عن الموديل الجديد .


وها هى قامت شركة كيا بتقديم المعلومات الكافية عن طراز ستينجر موديل 2021 الجديد ، والتى تشمل خيار محرك ونظام عادم جديدين وميزات مساعدة السائق ونظام معلومات وترفيه مطور. 

وتستمد كيا ستينجر موديل 2021 قوتها من محرك جديد T-GDi وسعته 2.5 لتر وهي حصرية لعملاء أمريكا الشمالية، ويُطلق على المحرك الجديد رباعي الأسطوانات اسم "Smartstream" وقوته 300 حصان و 311 رطل من عزم الدوران.


ويحصل المحرك على نظام صمام العادم الإلكتروني المتغير للحصول على أصوات رياضية وانبعاثات ضوضائية  في الوضعين Eco أو Comfort ، حيث يعطي المحرك الجديد أيضًا ثلاثة أحصنة إضافية بإجمالي يقدّر ب 368 حصان.


بالاضافة الى العديد من التجهيزات الاخرى مثل مساعدات السائق الجديدة لتجنب الاصطدام الأمامي الذي يمكنه تحديد حركة المرور القادمة من الجانب الآخر من الطريق كما يمكن للسائق أن يكتشف العوائق من مسافة أكبر. 


و تم ترقية شاشة مراقبة حالة السائق ويمكنها تنبيه السائق إذا كانت السيارة أمامه قد تحركت وكذلك متابعة تركيز الأفراد المذكورين بسرعات تصل إلى 130 ميل في الساعة.

الكشف عن معلومات جديدة لـ كيا ستينجر 2021.. صور
الكشف عن معلومات جديدة لـ كيا ستينجر 2021.. صور
الكشف عن معلومات جديدة لـ كيا ستينجر 2021.. صور
الكشف عن معلومات جديدة لـ كيا ستينجر 2021.. صور
الكشف عن معلومات جديدة لـ كيا ستينجر 2021.. صور
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