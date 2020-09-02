موقف إنساني من محافظ الفيوم مع طالبة بالثانوية.. فيديو

علّق الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، على الموقف الإنسانى الذى فعله مع طالبة الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات، وقال إنه أثناء مروره على لجان الثانوية؛ شاهد فتاة تبكي قبل بدء الامتحان.





وأضاف محافظ الفيوم ، خلال حواره ببرنامج "مصر الأصل" المُذاع على قناة "الحدث اليوم" تقديم الإعلامي أحمد دياب، أنه وقف واستمع لمشكلتها، والتى تلخصت فى أنها تعانى من روماتويد مزمن، وتحتاج لـ أحد الأشخاص لمساعدتها فى الكتابة.





وأشار إلى أنه أمر بالسماح بدخول أحد الأشخاص معها، تكون المواصفات منطبقة عليه، وبعد الامتحان قام بعمل لجنة طبية لها لدخول أحد معها بشكل مستمر فى الامتحانات المقبلة، وذلك بسبب مرضها.





وأوضح أنه يعمل على مصلحة الشعب، ولذلك نسعى لحل أى مشكلة يعانى منها المواطنون.