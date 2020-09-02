خيري علي: أسوان تعتمد على السياحة بنسبة 80%.. فيديو

قال خيري علي، رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، إن المحافظة تعتمد على السياحة بنسبة 80% في الأعمال المباشرة وغير المباشرة.





وأضاف خيري علي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" ، المذاع علي قناة "سي بي سي"، أن الجميع في أسوان ملتزمون بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية لعدم انتشار فيروس كورونا.





، خصوصا بعد عمل تحليل PCR. من جهتها، أوضحت الدكتورة سها متحدث وزارة السياحة ، أن عودة السياحة أعطت صورة إيجابية عن المقاصد السياحية المصرية





ونوهت إلى أن المقاصد السياحية المصرية تهتم بصحة السياح القادمين ، ومهمتنا هو التأكد من عدم قدوم أي سائح يحمل فيروس كورونا.



