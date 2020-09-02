خيري علي: أسوان تعتمد على السياحة بنسبة 80%.. فيديو

قال خيري علي، رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، إن المحافظة تعتمد على السياحة بنسبة 80% في الأعمال المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف خيري علي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، المذاع علي قناة "سي بي سي"، أن الجميع في أسوان ملتزمون بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية لعدم انتشار فيروس كورونا.
من جهتها، أوضحت الدكتورة سها متحدث وزارة السياحة، أن عودة السياحة أعطت صورة إيجابية عن المقاصد السياحية المصرية، خصوصا بعد عمل تحليل PCR.
ونوهت إلى أن المقاصد السياحية المصرية تهتم بصحة السياح القادمين، ومهمتنا هو التأكد من عدم قدوم أي سائح يحمل فيروس كورونا.
وأشارت إلى أن تحليل PCR يمكن للسائح إجراؤه في المطارات المصرية، ولا يمكن لأحد الدخول لمصر بدونه.