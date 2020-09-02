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رياضة

الزمالك يكشف أزمات عديدة يتعرض لها اتحاد الكرة بسبب استكمال الدوري.. فيديو

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:22 ص
الزمالك
الزمالك
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عمرو ابوبكر
صرح هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بأن اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم ستعاني في الفترة المقبلة لأسباب كثيرة تتعلق بمتغيرات الأمور في الأسابيع القادمة.

وأضاف "زادة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورتس، أنه سمع في الإعلام أن كهربا تقدم بطعن لإيقاف العقوبة، سننتظر وصول مستند بذلك، وسندرس كل الأمور حول طعن اللاعب، وسنكون رد فعل وليس فعلاً. 

وقال "زادة": "نجحنا في الكثير من القضايا الدولية في الفترة الأخيرة، وملف المدرب فيريرا انتهى تمامًا، أما ملف نادي القرن فهو في جعبة محامٍ إيطالي حاليًا لتقديم ملف قوي".

وأكمل عضو مجلس إدارة الزمالك :"مجلس الإدارة رفض استكمال الدوري وطالب إقامة دوري جديد، وشرحنا أكثر من مرة أزمة استئناف الموسم الحالي، المشكلة ستكون في تحديد المركزين الثالث والرابع".

وعن ملف مشاركات الأندية في البطولات الافريقية تساءل قائلاََ: هل سيعتمد اتحاد الكرة على التخمين لإرسال المشاركين في إفريقيا للكاف؟ هناك أزمة بسبب هذا الملف في الفترة المقبلة سيواجهها اتحاد الكرة".

واختتم "زادة": "الزمالك سيسافر إلى المغرب بطائرة خاصة لتوفير أفضل وسائل الراحة للفريق قبل مواجهة الرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال، ولم يتحدد رئيس البعثة حتى الآن، والفريق لا يعاني من أي أزمات أو مشاكل". 
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