أخبار التوك شو | أحمد موسى: أملاك الدولة لا يوجد فيها أي كلام.. الصحة العالمية تحذر من الانفتاح غير المدروس





وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن كل مسئول يتعامل مع أملاك الدولة لا يسمع ولا يتحدث وينفذ الازالة أين كانت، وكل جنيه يدفع للتصالح هيرجع للمواطن في شكل خدمات وبتتحط في طرق وصرف صحي".





وجهان لعملة واحدة.. الخشت: شعرنا بسعادة كبيرة حين علمنا بعودة فرع الجامعة بالخرطوم

قال محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه بمجرد إعلان خبر عودة فرع الخرطوم إلى جامعة القاهرة للعمل تلقى العديد من الإتصالات لتهنئه بالخبر و تشاركه السعادة، مضيفا : "شعرنا بسعادة كبيرة حين علمنا بعودة فرع الجامعة بالخرطوم" .





و أكد الخشت خلال تصريحات تلفزيونية، أن جامعة القاهرة تؤمن بالعلاقات التاريخية بين الشعب المصري و السوداني فالشعبين هما عملة واحدة لها وجهان فالروابط بين الشعبين تمتد لما قبل التاريخ.