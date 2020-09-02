أخبار التوك شو | أحمد موسى: أملاك الدولة لا يوجد فيها أي كلام.. الصحة العالمية تحذر من الانفتاح غير المدروس

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا المهمة نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:
قال الإعلامي أحمد موسى
، إن الرئيس السيسي حذر من التعدي على أملاك الدولة، مضيفا أن أملاك الدولة لا يوجد فيها أي كلام.
وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن كل مسئول يتعامل مع أملاك الدولة لا يسمع ولا يتحدث وينفذ الازالة أين كانت، وكل جنيه يدفع للتصالح هيرجع للمواطن في شكل خدمات وبتتحط في طرق وصرف صحي".
وجهان لعملة واحدة.. الخشت: شعرنا بسعادة كبيرة حين علمنا بعودة فرع الجامعة بالخرطوم
قال محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه بمجرد إعلان خبر عودة فرع الخرطوم إلى جامعة القاهرة للعمل تلقى العديد من الإتصالات لتهنئه بالخبر و تشاركه السعادة، مضيفا : "شعرنا بسعادة كبيرة حين علمنا بعودة فرع الجامعة بالخرطوم" .
و أكد الخشت خلال تصريحات تلفزيونية، أن جامعة القاهرة تؤمن بالعلاقات التاريخية بين الشعب المصري و السوداني فالشعبين هما عملة واحدة لها وجهان فالروابط بين الشعبين تمتد لما قبل التاريخ.
عرضت قناة العربية فيديو يوضح أن الانفتاح "غير المدروس"سيسبب كارثة .
وأضاف الفيديو أن هذا تحذير اطلقتة منظمة الصحة العالمية وهذا بعد تخفيف القيود في كثير من الدول رغم تسجيل اصابات واستمرار تف فيها .
واوضح انه كلما زادت سيطرة الدول على فيروس كورونا كلما كانت قادرة على الانفتاح .
وأضاف "ماكرون"، في كلمته بمؤتمر صحفي أثناء زيارته للبنان اليوم، أن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يجب أن يتم بمساعدة دولية، مشيرا إلى أن التحقيقات تسير بشكل جيد لكشف ملابسات الحادث.
قال أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن جميع العاملين في السكك الحديد يقومون بدور كبير للحفاظ على مرفق السكك الحديد ومكتسبات التطوير الأخيرة.
وأضاف أشرف رسلان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "نعمل على تطوير جميع قطاعات السكك الحديد والبنية التحتية والقطارات والجرارات والمزلقانات".
رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ادعاءات المرشح جو بايدن، بأنه السبب في العنف الذي حدث في أمريكا، مؤكدا أنه عمل على إنفاذ القانون داخل الولايات. قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن المواطن المصري يأتى على أولوية الدولة، ولذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بالعمل على عودة المصريين من الخارج.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة " الحدث اليوم" تقديم الإعلامي سيد على، أن من شريحة العائدين من الخارج طلاب وعمال كانوا يعملون فى الخارج.
قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك تكامل بين وزارة الاتصالات ووزارة العدل من أجل تقديم خدمات التوثيق من خلال مكاتب البريد .
وأضاف عمرو طلعت في حواره على قناة "النيل للأخبار"، :" 361 منفذ لتقديم خدمات التوثيق نصفها من مكاتب الشهر العقاري والنصف الآخر من مكاتب البريد التابعة لوزارة الاتصالات ".
علق الكابتن على أبو جريشة، نحم منتخب مصر ونادي الإسماعيلي السابق، على واقعة طرد اللاعب حسنى عبد ربه لاعب الإسماعيلي السابق، من النادي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة " الحدث اليوم" تقديم الإعلامي سيد على، أن الجميع غير راض عما يحدث فى النادي الاسماعيلي
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حكت الفنانة داليا مصطفى، تجربتها مع أولادها سليم وسلمى، قائلة: "أنا مع أولادى بحاول بقدر الإمكان أنى مكنش دايركت.. لانهم وصلوا لسن دلوقتى لازم نلف وندور من أجل إقناعهم"، مشيرة إلى أنها تحاول دائما عند خروجهم مع أصدقائهم أن تستفسر عنهم.
وأضافت "داليا" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "راجل و2 ستات" المذاع عبر فضائية "أون"، أنها تحاول معرفة أمهات أصدقاء أولادها فى البداية، موضحة: "الأم هى الى بتوضح تربية الأولاد بتبقى عاملة أزاى.. أنا عينى عليهم دايما".
وأضاف ترامب أثناء كلمته أمام الصحفيين، أنه يجب على الصحافة أن تخجل من نفسها بعد الأنباء غير الصحيحة التي قامت بنشرها.