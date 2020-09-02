مهنة البحث عن المتاعب.. لماذا اختار مجدي الجلاد الصحافة؟.. فيديو

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، إن كثرة القراءة والاطلاع على الصحف؛ السبب الرئيسي في دخوله مهنة الصحافة، موضحًا أن معظم وقته كان يقضيه في قراءة الكتب والصحف.





وأَضاف «الجلاد» خلال برنامج «يومين وبس» المذاع على قناة «المحور» أنه قبل الشهرة، كان يشعر بحرية كبيرة، وبعدها؛ قلّت، وتحمّل مسئولية أكبر ، خاصة في العلاقات مع الأشخاص.





وأوضح أن أزمة فيروس كورونا ، أثبتت له أشياء كثيرة، خاصة أن الفيروس لا يرى بالعين المجردة وهدّد العالم بأكمله، وكشف لنا أوهامًا كنّا نراها كبيرة، وأهمها أن الحياة وهم كبير ليس لها قيمة، وإنما القيمة الحقيقية في المشوار القصير من حياتنا ولا شيء يدعو للمتاعب.





وشدّد على أنه لا يخاف من الموت؛ لأن الله- عز وجل- رحيم بالإنسان، ولكنه انتقال من مكان إلى مكان آخر، مشيرًا إلى أنه قرأ كثيرًا في كل شيء، وأصبحت لديه فلسفة في الحياة بالإضافة إلى تجربته في الحياة وهذا كان سبب نجاحه.