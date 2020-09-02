توفير مياه للري.. مطلب أهالي عزبة سيدي رجب بالمنوفية

استغاث المواطن وسام محمد سليمان كيلاني، من عزبة سيدى رجب في قرية كفر مناوهله التابعة لمر كز الباجور بمحا فظة المنوفية ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم توافر المياه الكافية للري.





ويقول فى رسالته: نواجه مشكلة في مياه الرى بالمنطقة، ونضطر للجوء إلى المياه الجوفية التى تكون غير مفيدة للأرض وعالية الأملاح ومكلفة بالنسبة لاستهلاك الجاز والوقت والمجهود، منذ بداية الصيف لا يوجد مياه كافية بالترعة ونريد حلا لهذه المشكلة .





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.