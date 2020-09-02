تبطئ حرق الدهون.. طرق غير صحية لـ فقدان الوزن

رغم اتباع الكثير من الأشخاص للريجيم، إلا أن هناك أخطاء كثيرة يقومون بها تتسبب عدم فقدان الوزن بسهولة، وإليك أبرز تلك الأخطاء يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.

-نظم الغذائية القاسية







يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي قاسي إلى فقدان الوزن سريعًا على المدى القصير ، ولكنه يؤدي عمومًا على المدى الطويل إلى زيادة الوزن وإضعاف جهاز المناعة لديك وزيادة خطر الإصابة بالجفاف.





- شرب الصودا الدايت





المشروبات الغازية الدايت شائعة بين الأشخاص المهتمين بالوزن لكنها فى المقابل تزيد من الرغبة الشديدة في تناول السكر







-تناول البروتين الزائد







قد لا يكون اتباع نظام غذائي كامل البروتين طريقة جيدة للتخلص من الكرش لأن جسمك يحتاج إلى فيتامينات ومعادن أخرى للبقاء على قيد الحياة ، كما أنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. تشمل الأنظمة الغذائية عالية البروتين أطعمة مثل منتجات الألبان كاملة الدسم واللحوم الحمراء والمكسرات والأسماك.





- الجوع





إذا كنت تعتقد أن تجويع نفسك هو أفضل طريقة لفقدان الوزن ، فهذا خطأ ، لأنك قد تفقد الوزن ، لكنك ستفقد كتلة العضلات وتبطئ عملية التمثيل الغذائي. سيكون جسمك خاليًا من العناصر الغذائية الكافية لإشباع جوعك وتزويد جسمك بالطاقة.





- ممارسة الرياضة لساعات طويلة







تساعد التمارين الرياضية بالتأكيد في إنقاص الوزن ، ولكن الإفراط في ممارسة الرياضة دون تعافي مناسب يمكن أن يزيد الجوع والميل إلى الإفراط في تناول الطعام. هذا يمكن أن يمنع فقدان الوزن وأيضًا التعب.





-تناول الزبادي المنكه







الزبادي مليء بالبروبيوتيك التي تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء. لكن اختيار النوع الخاطئ من الزبادي مثل الزبادي المنكه يمكن أن يكون خيارًا سيئًا لفقدان الوزن

