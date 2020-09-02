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مرأة

تبطئ حرق الدهون.. طرق غير صحية لـ فقدان الوزن

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 05:07 ص
حرق الدهون
حرق الدهون
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لمياء الياسين
رغم اتباع الكثير من الأشخاص للريجيم، إلا أن هناك أخطاء كثيرة يقومون بها تتسبب عدم فقدان الوزن بسهولة، وإليك أبرز تلك الأخطاء يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.
-نظم الغذائية القاسية

 يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي قاسي إلى فقدان الوزن سريعًا على المدى القصير ، ولكنه يؤدي عمومًا على المدى الطويل إلى زيادة الوزن وإضعاف جهاز المناعة لديك وزيادة خطر الإصابة بالجفاف.

- شرب الصودا الدايت

المشروبات الغازية الدايت شائعة بين الأشخاص المهتمين بالوزن لكنها فى المقابل تزيد من الرغبة الشديدة في تناول السكر

-تناول البروتين الزائد

قد لا يكون اتباع نظام غذائي كامل البروتين طريقة جيدة للتخلص من الكرش لأن جسمك يحتاج إلى فيتامينات ومعادن أخرى للبقاء على قيد الحياة ، كما أنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. تشمل الأنظمة الغذائية عالية البروتين أطعمة مثل منتجات الألبان كاملة الدسم واللحوم الحمراء والمكسرات والأسماك.

- الجوع

إذا كنت تعتقد أن تجويع نفسك هو أفضل طريقة لفقدان الوزن ، فهذا خطأ ، لأنك قد تفقد الوزن ، لكنك ستفقد كتلة العضلات وتبطئ عملية التمثيل الغذائي. سيكون جسمك خاليًا من العناصر الغذائية الكافية لإشباع جوعك وتزويد جسمك بالطاقة.

- ممارسة الرياضة لساعات طويلة

تساعد التمارين الرياضية بالتأكيد في إنقاص الوزن ، ولكن الإفراط في ممارسة الرياضة دون تعافي مناسب يمكن أن يزيد الجوع والميل إلى الإفراط في تناول الطعام. هذا يمكن أن يمنع فقدان الوزن وأيضًا التعب.

-تناول الزبادي المنكه

الزبادي مليء بالبروبيوتيك التي تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء. لكن اختيار النوع الخاطئ من الزبادي مثل الزبادي المنكه يمكن أن يكون خيارًا سيئًا لفقدان الوزن
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